Tepe Güvenlik’e The One Awards’tan ödül

Pazarlama sektörü dergisi Marketing Türkiye'nin Akademetre tarafından yapılan "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırmasını baz alarak düzenlediği "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" sahiplerini buldu. Tepe Güvenlik, "Güvenlik Sistemleri Sektörü Yılın En Başarılı Markaları" kategorisinde marka algısını en çok yükselten yılın en itibarlı markası oldu. 2017 yılında gerçekleştirdikleri yatırımlar ve odak projelerle sektörde fark yarattıklarını belirten Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, "Böylesine önemli bir ödülün sahibi olmak bizleri oldukça gururlandırdı. Tepe Güvenlik olarak kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak en yeni teknolojik çözümleri sunmaya çalışırken bunun bir hizmet yarışı olduğunu, teknolojinin ve hizmetin ayrı ayrı, tek başına bir şey ifade etmediğini, üstün bir teknolojinin ancak doğru ve güvenilir bir hizmet ile anlamlandırılabileceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da halkımızın güvenine layık olmak için bu kadar hassas bir konu olan elektronik güvenlik alanında farkındalık yaratmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

2017 yılının Tepe Güvenlik için bir yatırım ve dönüşüm yılı olduğunu belirten Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, "2017 yılında 'Görüntülü Alarm Sistemi' ürünümüz kendinden çok bahsettirdi. Tamamen kablosuz olan bu ürün; alarm anında olayın videosunu 10 saniye çekerek, sinyalin doğru ya da yanlış olduğunu gösteriyor. Tepe Görüntülü Alarm Sistemleri, tüketicinin en büyük sorunu olan yanlış alarmların önüne geçerken; piyasadaki mevcut ürünlere göre sağlık ve güvenlik alanında tehlikeyi önleyici pek çok interaktif yenilik getiriyor. Mevcut teknolojik alt yapımız ile 1 milyon kişiye sorunsuz hizmet verebilecek, tam coğrafi yedekli alt yapıya sahibiz. 2018 yılında da ürün gamımıza ekleyeceğimiz yeni ve tüketicimizin hayatını kolaylaştırıcı ürünlerle, müşterilerimizin 7/24 yanında olduğumuzu hissettirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.