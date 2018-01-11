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ABD'li milyarderin kripto para uyarısı

CEO’su ünlü yatırımcı , şirketinin "kripto para furyasına" katılmayı düşünmediğini ve kripto paraların "sonunun kesinlikle kötü" olacağını söyledi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 08:07 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 08:07
ABD'li milyarderin kripto para uyarısı

CNBC ile yaptığı bir röportajda son günlerde tüm piyasalarda büyük ilgi gören ve adını sık sık duyduğumuz kripto para birimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan , "Şirket olarak hiçbir kripto paramız yok, hiçbirinde kısa pozisyon almadık ve hiçbir zaman da kripto paralara yatırım yapmayacağız" dedi.

"Eğer alacak olsaydım her bir kripto paradan beş yıllığına çıkmamak üzere alırdım" diyen Buffet 'in iyi iş alanlarını tespit etmeye ve bu alanlara yatırım yapmaya devam edeceğini söyledi.

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ABD'li milyarderin kripto para uyarısı
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