ABD'li milyarderin kripto para uyarısı

CNBC ile yaptığı bir röportajda son günlerde tüm piyasalarda büyük ilgi gören ve adını sık sık duyduğumuz kripto para birimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Warren Buffet, "Şirket olarak hiçbir kripto paramız yok, hiçbirinde kısa pozisyon almadık ve hiçbir zaman da kripto paralara yatırım yapmayacağız" dedi.

"Eğer alacak olsaydım her bir kripto paradan beş yıllığına çıkmamak üzere alırdım" diyen Buffet Berkshire Hathaway'in iyi iş alanlarını tespit etmeye ve bu alanlara yatırım yapmaya devam edeceğini söyledi.