E-Bordro ile Ocak ayı memur zamlı maaş bordrosu 2018 sorgulama nasıl yapılır? - E Devlet ile giriş yap

Milyonlarca vatandaş E Devlet sistemi üzerinden birçok bilgiye ulaşabiliyor. Bu işlemlerden birisi de E-Bordro ile maaş sorgulama. Ocak ayının ortalarına gelinmesi ile beraber memurlar E-Bordro ile Ocak ayı zamlı maaşını sorgulamaya başladı. Peki E-Bordro ile 2018 Ocak ayı maaş sorgulama nasıl yapılır? Aşağıda bulunan E Devlet giriş bağlantısı üzerinden E-Bordro sistemine ulaşabilirsiniz.

E BORDRO İLE OCAK AYI ZAMLI MEMUR MAAŞI SORGULAM NASIL YAPILIR?

Bu işlemi yapmak için ilk olarak turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama adresine gidebilirsiniz. Daha sonra karşınıza gelen pencerede sizden istenilen listelemek istediğiniz bordro döneminin yılını ve ayını giriniz.

E-BORDRO İLE MEMUR MAAŞ SORGULA

NOT: E-Bordro sisteminden sadece 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında maaşları Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenen, 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel yararlanabilir. 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz.

e-BORDO SORGULAMA İŞLEMİ E-DEVLET'TE

Bilindiği üzere her ayın 14'ünde memur maaşları bordroları yayınlanıyor. Böylece memurlar maaşlarındaki hareketleri görme fırsatı buluyor. Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan bordrolara artık internetten ulaşmak mümkün. Bir dönem Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden memurların sorgulamasına açılan bordrolar artık buradan değil, e-Devlet sisteminden görüntülenebiliyor. e-Devlet Kapısı'ndan e-Bordro sorgulama işlemini yapmak için sadece T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girmek yeterli oluyor. Böylece çok kısa sürede istediğiniz tüm bilgiye ulaşabiliyorsunuz.