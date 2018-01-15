DEİK’te Tosyalı’dan baba-oğul dönemi başladı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'in yeni konsey başkanları ve 6 koordinatör başkanının seçildiği "İş Konseyleri Olağan Genel Kurulu" gerçekleştirildi. Konsey seçimlerinde Tosyalı Ailesi, baba-oğul çifte zafere imza attı.

Kurul kapsamında gerçekleştirilen seçimlerde, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Cezayir İş Konseyi'nde güven tazelerken, DEİK Japonya İş Konseyi Başkanlığı'na ise Fuat Tosyalı'nın oğlu işadamı Şerif Tosyalı seçildi.

DEV YATIRIMLARA İMZA ATIYOR

Geçmişi 1952 yılına dayanan Tosyalı Holding, Bugün 3 farklı kıtada, sayıları 20'yi aşan tesisle, sadece Türkiye'nin değil dünyanın global demir çelik güçleri arasında yer alıyor. Tosyalı Holding'in Cezayir'deki yatırımı Tosyalı Algerie, Türkiye'den bugüne kadar yapılmış en büyük yurt dışı yatırımlar listesinde başı çekiyor.

Holdingin iştiraklerinden ve amiral gemisi, Tosçelik, ISO 500 sıralamasında, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında ilk 20 arasında. Tosçelik aynı zamanda"Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasında da listenin üst sıralarında yer aldı. Türkiye'de, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde,çelik ürünlerde Japonya'nın öncü şirketlerinden Toyo Kohan ile işbirliğinde temelleri atılan Tosyalı-Toyo Çelik A.Ş ise Japonların Toyoto'dan sonra Türkiye'deki en büyük yatırımı olmaya devam ediyor.