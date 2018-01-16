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'a rekor sipariş

yaklaşık olarak 2.2 milyar liralık iş anlaşması yaptı

Giriş Tarihi: 16.1.2018 09:38 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 09:44
Aselsan'a rekor sipariş

iş almaya devam ediyor. Şirket uzun menzilli savunma sistemi projesi sözleşmesi imzaladı.

Söz konusu sözleşme kapsamında Aselsan 869 milyon lira ve 279.2 milyon euro tutarında gelir elde edecek. Toplam olarak ise yaklaşık olarak 2.2 milyar liralık iş aldı. Teslimatlar ise 2021 yılında yapılacak.

Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:

ASELSAN, ROKETSAN, SAGE İş Ortaklığı ile Müsteşarlığı arasında 15.01.2018 tarihinde, bir milli uzun menzilli savunma sistemi projesi sözleşmesi imzalanmıştır.

Söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN payı 869.013.861,- TL ve 279.257.600,- Euro olup, teslimatlar 2021 yılında gerçekleştirilecektir.

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Aselsan'a rekor sipariş
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