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ne kadar, kaç TL oldu? - Bitcoin düştü mü, son durum nedir? - İşte cevabı

'de yaşanan düşüş bugün de devam ediyor. Son haftalarda yaşadığı düşüş nedeniyle ''Bitcoin ne kadar'' sorusunun yanıtı bu alana yatırım yapan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki bitcoin ne kadar kaçt tl? İşte son durum...

Giriş Tarihi: 16.1.2018 16:40 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 16:40
Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu? - Bitcoin düştü mü, son durum nedir? - İşte cevabı

piyasasında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Bitcoin'de yaşanan düşüş nedeniyle ''bitcoin ne kadar'' cevabı en çok merak edilen sorulardan birisi haline geldi. Peki bitcoin düştü mü, ne kadar oldu? İşte detaylar...

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Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu? - Bitcoin düştü mü, son durum nedir? - İşte cevabı
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