Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? - Gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL? - İşte yanıtı

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik bugün de devam ediyor. Bu alana yatırım yapacak olan veya hediyelik olarak almak isteyen binlerce vatandaş ''çeyrek altın ne kadar'' ve ''altın ne kadar'' sorularının cevabını araştırıyor. Sabah saatlerinden itibaren güncel listeyi takip etmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. 16 Ocak Salı 2018 Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet, yarım ve tam altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatları...

16 OCAK BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN

Alış: 164,48

Satış: 164,45

ÇEYREK ALTIN

Alış: 261,38

Satış: 267,29

YARIM ALTIN

Alış: 521,12

Satış: 534,58

TAM ALTIN

Alış: 1.048,77

Satış: 1.074,88

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 1.072,00

Satış: 1.082,00

ATA ALTIN

Alış: 1.078,18

Satış: 1.105,12

14 AYAR ALTIN

Alış: 93,12

Satış: 93,18

18 AYAR ALTIN

Alış: 119,25

Satış: 119,34

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 148,98

Satış: 149,09

BEBEKLER ÖZEL ALTIN HEDİYESİ

Kayseri'de çadır günleri düzenleyen bir mağaza, yılbaşına özel, hediyelik altınemzikleri satışa sundu. Kız bebekler için kırmızı, erkek bebekler içinse mavi renkte olan 3.5 gram ağırlığındaki 14 ayar emzikler, rağbet görüyor. 1200 lira değerindeki emzikler, çadır satışında 650 liraya düştü.

Mağazada, kadınlara yönelik mücevherler 16 bin dolardan, erkeklere yönelik yüzük ve aksesuarlar ise 4 bin dolardan başlıyor.

Safir, pırlanta, elmas takılar dolar üzerinden alıcı bulurken, 22 ayar, 380 gram ağırlığındaki geleneksel Kayseri burması olarak nitelendirilen bilezik ise indirimde 60 bin liradan işlem görüyor.

Altın ve mücevher satışı yapan çadır yetkilileri, yılbaşına özel, ürünleri maliyete verdiklerini, her keseye uygun hediyelik eşyaların olduğunu söyledi.