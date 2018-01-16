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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AK Parti TBMM Kapalı Grup Toplantısı'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun gerçekleştirdiği sunumda bazı haberlerde iddia edilen ifadeleri kullanmadığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 16.1.2018 16:44 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 19:07
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından taşeron açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bazı haberlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na ait olduğu iddia edilen bazı ifadelere yer verildiği belirtilerek, "Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu, bugün gerçekleştirilen AK Parti TBMM Kapalı Grup Toplantısı'nda, 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 696 Sayılı KHK ile çalışma hayatına ilişkin yapılan düzenlemelere yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirmiştir.

Zamanın kısıtlı olması nedeniyle sorulara sözlü olarak cevap verme imkanı olmamış, milletvekillerinin sorularına yazılı şekilde cevap verilmesi kararlaştırılmıştır. Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu'nun gerçekleştirdiği sunum esnasında veya sonrasında ilgili haberlerde iddia edildiği gibi bir ifadesi bulunmamaktadır" denildi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından taşeron açıklaması
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