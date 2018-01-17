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Füze avcısının seri üretimi başlıyor

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 16:11 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 16:59

'FÜZE AVCISI'NIN SERİ ÜRETİMİ YAPILACAK

2015 yılında havadan karaya füzelere karşı etkinliğini kanıtlayan ve 'Füze Avcısı' unvanını kazanan hava savunma top sistemlerinin bu sözleşme ile seri üretimi yapılacak. Sözleşme kapsamında üretilecek olan sistemler Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. '35 milimetre Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Tedariki' projesi kapsamında, tarafından geliştirilen ve ilk örnekleri 2016 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen 35 mm Çekili Hava Savunma Takımı'nın ve 35 milimetre Parçacıklı Mühimmat'ın (ATOM) seri üretim faaliyetleri yürütülecek.

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Füze avcısının seri üretimi başlıyor
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