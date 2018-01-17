Füze avcısının seri üretimi başlıyor

'FÜZE AVCISI'NIN SERİ ÜRETİMİ YAPILACAK

2015 yılında havadan karaya füzelere karşı etkinliğini kanıtlayan ve 'Füze Avcısı' unvanını kazanan hava savunma top sistemlerinin bu sözleşme ile seri üretimi yapılacak. Sözleşme kapsamında üretilecek olan sistemler Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. '35 milimetre Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Tedariki' projesi kapsamında, ASELSAN tarafından geliştirilen ve ilk örnekleri 2016 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen 35 mm Çekili Hava Savunma Takımı'nın ve 35 milimetre Parçacıklı Mühimmat'ın (ATOM) seri üretim faaliyetleri yürütülecek.