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’teki taşeronlar kadroya kademeli olarak alınacak

Eda IŞIK
EDA IŞIK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018
KİT’teki taşeronlar kadroya kademeli olarak alınacak

Başbakan Binali Yıldırım'ın önceki gün müjdelediği 'teki taşeronlara kadro verilebileceği açıklamasının ardından gözler bu çalışmanın nasıl olacağına çevrildi. Buna göre KİT'lerin bağlı olduğu Hazine Müsteşarlığı bir çalışma yapacak. Bu yıl bütçe görüşmeleri de tamamlandığı için KİT'lerde bulunan 50 bin taşeronun kadroya alınması kademe kademe yapılacak. İlk etapta bu KİT'lerden emekli olanların ya da herhangi bir nedenle kadro boşalması durumunda bu kadrolara taşeronlar alınmaya başlanacak.

69 KURUM BULUNUYOR
Bu yapılırken, taşeron işçinin çalışma performansı, bulunduğu görev, kıdemleri dikkate alınacak. Hazine Müsteşarlığı bu çalışmaları yaparken kurumlarla işbirliği yapacak. 50 bin işçiye kadro verilmesi için çözüm aranan 69 arasında TCDD, TÜLOMSAŞ, TKİ, TTK, TPAO, Çay- Kur, AOÇ, BOTAŞ, , Et ve Süt Kurumu, Eti Maden, TEDAŞ, TETAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ, MKEK, Milli Piyango, Sümer Holding, Merkez , Ziraat Bankası, Halkbank, Kalkınma Bankası, Eximbank, , Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı da yer alıyor. Öte yandan kadroya geçecek olan diğer taşeron işçiler için de süreç devam ediyor. Başvuru süresi sona ererken, başvuranların güvenlik soruşturmaları ise devam ediyor. Mart ayında her kurumun yapacağı sınavın ardından güvenlik soruşturmasında da geçenler kadroya geçebilecek.

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KİT’teki taşeronlar kadroya kademeli olarak alınacak
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