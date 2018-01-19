THY Teknik ve Onur Air anlaştı

THY Teknik açıklamasına göre, THY Teknik AŞ ve Onur Air arasında Onur Air'ın filosundaki Airbus A330 tipi uçakların ve komponentlerinin bakımıyla ikame yedek parça desteğini içeren sözleşme imzalandı. Sözleşme 2023 yılına kadar geçerli olacak.

Anlaşma kapsamında sağlanacak parçalar, Hava Taşıyıcıları Birliği (ATA) bölüm listesi esas alınarak, hizmetler THY Teknik'in İstanbul'daki merkezinden ve dünya genelindeki operasyon noktalarından sağlanacak.

Bakımı yapılacak parçalar ise THY Teknik'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki bölgenin en büyük bakım onarım tesislerinde işlem görecek.

Açıklamada, bu sözleşmeyle taraflar arasındaki güçlü iş birliğinin daha da pekiştirildiği ve Türkiye'nin küresel havacılıktaki gelişimine katkı sağlayacak önemli bir dayanışmaya imza atıldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik Genel Müdürü Ahmet Karaman, "Onur Air ailesine A330 filosu, komponent bakımı ve yedek parça desteği konusunda THY Teknik'e güvendikleri için teşekkür ederim. THY Teknik dünya üzerinde üç kıtada 700'den fazla uçağa teknik destek sağlayan büyük bir markadır." değerlendirmesinde bulundu.

Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun da uçaklarını alanında dünya markası olan THY Teknik'e emanet ettikleri için mutlu olduklarını, bu anlaşma sayesinde gözlerinin arkada kalmadığını belirtti.

THY Teknik'in dünya standartlarındaki hizmetlerine güvendiklerini vurgulayan Tosun, "Dünyada en büyük A330 işleticisi olan THY'ye hizmet sunan bakım merkezinden hizmet alıyor olmak bizi daima mutlu edecek." ifadesini kullandı.

Tosun, ayrıca THY Teknik'in sunduğu hizmetleri, Onur Air'in A330 operasyonu için en ideal çözüm olması nedeniyle tercih ettiklerini vurguladı.