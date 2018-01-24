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'dan tarihi rekor

BIST 100 endeksi yüzde 1,05 değer kazanarak 119.648,37 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018 18:14 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 22:54
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor

'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,05 değer kazanarak 119.648,37 puanla kapanış rekorunu kırdı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.248,31 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,69 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,41 ile iletişim oldu.

Türk lirası varlıklara artan ilgiden bulduğu destekle gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 119.672,98 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu da 119.648,37 puana taşıdı.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (), 18 Ocak'ta gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısı özeti ile imalat sanayi kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ile açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 120.000 puanın psikolojik direnç, 117.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
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