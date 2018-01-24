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ile 19 ilçe adalı olacak ve 6 köprü ile birbirine bağlanacak

Giriş Tarihi: 24.1.2018 10:38 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 13:38

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan tarafından geçtiğimiz günlerde güzergahı açıklanan ile ilgili sondaj çalışmaları tamamlandı. Sıra Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçeli projesi için yapılacak ihaleye geldi.

GENİŞLİĞİ 600 METRE, DERİNLİĞİ 25 METRE

Bakanın açıklaması ile kesinleşen güzergaha göre Kanal İstanbul, tarafında 'den başlayıp Sazlıdere üzerinden Durusu'ya, Durusu'dan da 'e açılmış olacak. Uzunluğu 45 km olacak kanalın genişliği ise 600 metreyi bulacak. Marmara Denizi'nden Karadeniz'e doğrudan bağlantı sağlayarak gemi trafiğine alternatif sunacak olan kanalın su derinliğinin ise 25 metre olması planlanıyor.

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Kanal İstanbul ile 19 ilçe adalı olacak ve 6 köprü ile birbirine bağlanacak
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