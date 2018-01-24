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"Yerlileştirme Yürütme Kurulu" oluşturulması kararı 'de

Başbakan Yıldırım imzasıyla 'de yayımlanan genelgede "Yerlileştirme Yürütme Kurulu"nun oluşumu ve hedeflerine ilişkin bilgilere yer verildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018 07:16 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 07:17
Yerlileştirme Yürütme Kurulu oluşturulması kararı Resmi Gazete'de

Yurt içi sanayinin uluslararası pazarlara entegre olarak geliştirilmesi, yüksek teknolojili ürünlerin sanayi ve ihracattaki payının artırılması amacıyla "Yerlileştirme Yürütme Kurulu" oluşturulmasına dair genelge 'de yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, söz konusu kurulun, ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı başkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma ile Maliye Bakanlarının yanı sıra gündemdeki konulara göre ilgili bakanların katılımıyla oluşturulacağı belirtildi.

Sekretarya hizmetlerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı tarafından yürütüleceği kurulun, sanayinin ithalat bağımlılığını azaltacak, rekabet gücünü artıracak programların hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalar yapacağı ifade edildi.

Söz konusu kurul ile ortak akıl oluşturulması, yurt içi sanayinin uluslararası pazarlara entegre olarak geliştirilmesi, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin sanayi ve ihracattaki payının artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

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"Yerlileştirme Yürütme Kurulu" oluşturulması kararı Resmi Gazete'de
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