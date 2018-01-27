Tarihi Sarıyer Börek İran’da 50 bayi açacak

Üretim tesisleri Kocaeli'de bulunan ve yurt genelinde 50'den fazla bayi ile hizmet veren Tarihi Sarıyer Börek, İran'a açılıyor. İranlı Aras şirketiyle imzalanan protokol kapsamında, 5 yıl içinde İran'da 50 bayi açılacak. Kocaeli Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen törende protokolü Tarihi Sarıyer Börek adına işletme sahibi Tülay Çolak ve CEO Erdeniz Çolak ile Aras adına Nafis Arman imzaladı. Törende konuşan Sarıyer Börek CEO'su Erdeniz Çolak, "Tarihi Sarıyer Börek artık yurtdışında. İran ile uzun süredir devam eden görüşmeler sonunda 5 yıllık master franchise anlaşması yapmış bulunuyoruz" dedi.

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