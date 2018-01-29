68 milyon oto satıldı

Dünya otomobil pazarı
2017'de yüzde 2.2 büyüdü. Alman Otomotiv
Sanayi Derneği (VDA) verilerine göre binek otomobil satışları 66 milyon 817 bin adetten, 68 milyon 325 bin adede yükseldi. Son beş yıllık artış ise yüzde 18.5 oldu. 2010'da ABD
'yi sollayarak dünyanın
en büyük otomobil pazarı olan Çin
, 2017'de de bu unvanını korudu. Yedi yıldır dünyanın en büyük pazarı olan Çin'de binek otomotiv satışları yüzde 2 artışla 24 milyon 171 bin adede yükseldi. 2016'da satışlar 23 bin 693 adet olmuştu. BEŞ YILDIR BÜYÜYOR
İkinci büyük pazar ise yüzde 1.9'luk daralmaya rağmen ABD oldu. Son beş yıldır üst üste büyüyen ABD pazarı, 2017'de ilk kez geriledi. ABD'de hafif ticari araç satışları da dahil olmak üzere pazar 17 milyon 134 bin 700 adet olarak gerçekleşti. 2016'da bu rakam 17 milyon 465 bin adetti. Dünyanın en büyük üçüncü otomobil pazarı ise aralıktaki yüzde 4.8'lik düşüşe rağmen Avrupa oldu. 2017'de Avrupa'da 15 milyon 631 bin adet otomobil satıldı. Satışlar bir önceki yıla göre yüzde 3.3 arttı. EN YÜKSEK ARTIŞ RUSYA'DA
Dünyanın önemli otomotiv ülkelerinden Japonya
'da üç yıldır düşen satışlar 2017'de yüzde 5.8 arttı. 2014'te 4 milyon 699 bin adet olan pazar, 2015'te 4 milyon 215 bin adete, 2016'da ise 4 milyon 146 bin adete gerilemişti. 2017'de en fazla büyüyen pazar yüzde 11.9 ile Rusya
oldu. Rusya'da satışlar 1 milyon 595 bin adete çıktı. Brezilya
'daki artış yüzde 9.4, Hindistan
'daki artış ise yüzde 8.8 oldu. ?VOLKSWAGEN 400 BİN FARKLA LİDER
2017'de
dünyanın en çok satan otomobil markası Alman otomotiv devi Volkswagen
oldu. Bu unvanı 2016'da Japon Toyota'dan alan Volkswagen, yaklaşık 400 bin adet farkla ikinci kez dünyanın bir numarası olmayı başardı. Audi, Porsche, Seat, Skoda, Bugatti, Scania ve MAN gibi markalarının da üreticisi olan Volkswagen, 2017'de 10.7 milyon adet araç satışı gerçekleştirdi. VW Grubu'nun satışları bir önceki yıla göre yüzde 4.3 arttı. Grubun bu başarısında Çin'deki yüzde 5.1'lik büyüme etkili oldu. Lexus, Dahiatsu ve Hino markalarını bünyesinde bulunduran Toyota ise dünya çapında 10.35 milyon araç sattı.