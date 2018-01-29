Avrupa’nın tava tenceresi Kahramanmaraş’ta üretiliyor

Sektördeki gelişmeleri, problemleri ve çözüm önerilerini yerinde görmek için üye ziyaretlerini yoğunlaştıran EVSİD, üyelerini yeni pazarlar hakkında bilgilendiriyor. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder, sektör için Latin Amerika ve Uzak Doğu pazarlarını hedef gösterdi. 2017'de yüzde 8'lik büyüme kaydettiklerini belirten Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Burak Önder, bu yılda benzer bir büyüme göstereceklerini söyledi. Kahramanmaraş'ta üye ziyaretleri gerçekleştiren EVSİD Başkanı Önder, hedeflerinin yeni pazarlar keşfetmek ve eski pazarlardaki mevcut durumlarını devam ettirmek olduğunu ifade etti.

Sektörün ağırlıklı pazar alanları arasında Avrupa Birliği ve Orta Doğu ülkelerinin bulunduğunu kaydeden Önder, lokasyon açısından avantajlı olan Türk ihracatçılarının ürün çeşitliliği, kalite ve uygun fiyatla büyük avantaj elde ettiklerini söyledi. Kahramanmaraş'ta Hascevher ve Akyıldız Mutfak Eşyalar firmalarını ziyaret eden Burak Önder, Uzakdoğu ülkelerinin planları arasında önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekerek pazar çeşitliliğinin sektör açısından oldukça önemli olduğunu ifade etti.

GÜNDE 50 BİN ADET TENCERE ÜRETİYOR

EVSİD heyetinin ziyaret ettiği Hascevher Çelik Tencere Dış Ticaret Müdürü Fatih Dinçer, şirketin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sektörde kapasite olarak da en büyük firma konumunda olduklarını belirten Dinçer, ilk ihracatlarını Macaristan'a gerçekleştiklerini ve hala aynı firma ile çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Son 6 yıldır çelik mutfak eşyalarında ihracat birincisi olduklarının altını çizen Fatih Dinçer, "Toplam ciromuzun yaklaşık yüzde 70'ini ihracat oluşturuyor. İhracatın da yüzde 30'unu Avrupa ülkeleri, yine yüzde 30'unu Afrika ülkeleri geri kalanını ise Asya, Ortadoğu ve Latin Amerika ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 80 ülkeye ihracatımız var. Çelik, granit olmak üzere günlük 50 bin adet tencere üretiyoruz. Avrupa ve ön Asya'nın adet bazında en fazla ihracat yapan firmasıyız" dedi.

KİŞİYE ÖZEL MUSLUKLU TENCERE ÜRETTİ

Bir pazara girmeden önce o pazarın mutfağını araştırdıklarını kaydeden Dinçer şunları söyledi: "Türkiye'de bile satılan ürünler bölgeden bölgeye mutfak kültürüne göre değişiyor. Gireceğimiz ülkenin mutfak kültürünü iyi araştırıyoruz, ürün gruplarımızı ona göre ayarlamaya çalışıyoruz. Bizi bu kadar çok ülkede değerli kılan etkenler de bunlar. Bir başka önemli konu ise müşteriyi dinliyoruz. Bizden beklediği ürünü nasıl geliştirebiliriz onun üstünde çalışıyoruz. Örneğin bir müşterimiz için musluklu tencere üretiyoruz. İtalya'ya Türkiye'de rağbet görmeyen makarna tenceresi satıyoruz. İki tasarımcımız var. Kalıplarımızı da kendi bünyemizde yapıyoruz. Bunlar da ürünleri daha hızlı çıkarmamızı sağlıyor. Bünyemizde yaklaşık 1000 kişi çalışıyor. Çelik tencereyi, teflonu, graniti kendimiz üretiyoruz. Aksesuarlarımızı da biz kendimiz üretiyoruz ve tasarımlarını kendimiz yapıyoruz. Bu bizim elimizi güçlendiriyor, bize hız kazandırıyor ve fiyat avantajı sağlıyor. En önemlisi aksesuar kısmında müşteriye daha fazla opsiyon sunabiliyoruz. Üretimimizin yüzde 70'ni kendi markalarımızla yapıyoruz."

SAHİL KESİMİ UCUZ TENCERE TERCİH EDİYOR

2017 yılının Hascevher için güzel geçtiğini ifade eden Fatih Dinçer, "Granit tencerelere yeni başladık, Hedefimiz pişirme grubunun kullanıldığı tüm ülkelerde kendi ürünlerimizi satmak. Amerika pazarında çok daha güçlü olabileceğimizi düşünüyoruz. En güçlü olduğumuz bölge Balkanlar. Tüketici alışkanlıkları çok önemli. Ortadoğu'da sağlam olduğu düşünüldüğü için daha çok metal kulplar tercih ediliyor. Fakat Türkiye'de metal kulpun ısınmasından dolayı makalit kulp tercih ediliyor. Alışkanlıkları değiştirmek çok zor, mesela Güney Doğu Anadolu bölgesinde büyük boy tencereler satılıyor, ama Marmara bölgesinde aileler daha küçük olduğundan daha küçük ürünler satılıyor. Özellikle deniz kenarı ve yazlık bölgelerde insanlar daha uygun fiyatlı ürünler tercih ediyor. Ama Anadolu'ya baktığınız zaman hala ciddi bir çeyiz kültürü var bu yüzden daha şık ve tasarımlı ürünler tercih ediyorlar.

TÜRKİ CUMHURİYETLER'E PAHALI NAKLİYAT ENGELİ

Çin ve Hindistan'ın kendi sektörlerinde güçlü olduğunu ifade eden Dinçer, "Pişirme gruplarında bizim rakibimiz Çin. Azerbaycan'ı saymazsak Türk Cumhuriyet'leri en zayıf olduğumuz bölge ve bu nakliye ile alakalı bir durum. Latin Amerika'ya bile gemiyle yükleme yapıyoruz. Ancak buradan TIR'la Kazakistan'a ürün gönderdiğimizde çok ciddi bir nakliye maliyeti çıkıyor. Bu bölgede başarılı olabilmek adına nakliye problemini çözmek gerekiyor. Rusya başarılı olduğumuz ilk 5 ülkeden biri. Rusya bizim için önemli bir pazar. Son yıllarda yurt dışında Türk dizilerinin büyük rağbet görmesi sektörümüz açısından mutluluk verici. Görüşmelerde mutlaka Türk dizilerinden konu açılıyor" diye konuştu.

İTHALATTAKİ VERGİ ARTIŞI İÇ PİYASAYA YARADI

EVSİD Başkanı Burak Önder ve ekibinin ziyaret ettiği bir başka Kahramanmaraşlı firma olan Akyıldız Mutfak Eşyalar Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Tekinşen, Ekonomi Bakanlığı'nın ithalat alanında yaptığı ekstra vergilendirmenin son 1 yıldır meyvesini vermeye başladığını söyledi. Tekinşen, bu sayede iç piyasaya dönüşün başladığını ifade etti. Kendi markalarıyla yurt dışında büyük zincirlerde yer almak istediklerini belirten Tekinşen, "2017'den itibaren kendi markalarımızı üretmeye başladık. 20'ye yakın patentli markamız bulunuyor. Renk çeşidi olarak çok iyi durumda yer alıyoruz. Ahşap ürünler Latin Amerika'ya girişimizde anahtar oldu. Yurt dışından gelen talepler bizi yukarılara çıkartıyor" dedi.

RENKLİ ÜRÜNLERE YÖNELME VAR

Firma olarak cirolarının yüzde 70'nin ihracattan oluştuğunu ve yaklaşık 25 ülke ürün sattıklarını ifade eden Tekinşen şöyle konuştu: "Ağırlıklı olarak Orta Doğu, Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya pazarında varız. Orta Doğu'da bir tek İsrail'de yer almıyoruz. 2017 yılını yüzde 20 oranında büyüme ile kapattık. Bu yılda Avrupa pazarına girmek ve yüzde 20'nin üzerinde büyümek en büyük hedefimiz. En az 10 ülkeye daha açılmayı hedefliyoruz. 2 seri ürün geliştirdik. Haftaya İtalya, ondan sonra da İngiltere'de fuarda yer alacağız. Avrupa'nın bizim için çok önemli bir pazar olduğunu biliyoruz. Orta Doğu'da gitmediğimiz müşteri bulunmuyor. Avrupa'da 3 tane büyük süpermarket ile görüşüyoruz. Haziran ayında ürünlerimizle bu marketlerde yer alacağız. Yurt içindeki payımızın yüzde 50'sini ihracata kaydırmak istiyoruz. Çünkü yurt içinde oldukça iyi rekabet var. Boyalı ürünlerdeki tüketim oranı artıyor. Batı'da moda renkler, Doğu'da ise daha klasik renkler tercih ediliyor. Bizim gruptaki ürünler tahmini olarak 5 yılda değiştiriliyor."