İstanbul Park 2023'ten sonra Anadolu Yakası'nın fuar merkezi olabilir

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, geçen yıl 11 Aralık'ta vefat eden önceki Başkanı İbrahim Çağlar döneminde gündeme gelen fuar projelerini sürdürme kararında. En önemli gündemi de Dünya Ticaret Merkezi'nin fuar alanı olarak yenilemesi, büyütülmesi… Bu projeye 1.5- 2 milyar liralık yatırım öngörülüyor. 3. Havalimanı civarında yeni bir fuar merkezine de ihtiyaç olduğunu belirten Oran, "İstanbul Park alanını kiraya verdik. Anadolu Yakası'nda da fuar alanı yok. Genişletilebilirse, orada da bir fuar düşünülebilir" dedi.

İTO Başkanı Öztürk Oran, başkanlık koltuğuna yeni oturdu. Gündem ve öncelikler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Göreve geldiklerinde mevcut projeleri sürdürme kararı aldıklarını ifade eden Oran, bunların yanında yeni neler yapabileceklerine de çalıştıklarını belirtti.

"ANADOLU YAKASI'NDA İYİ BİR FUAR ALANI YOK"

Dünya gazetesine göre Formula 1 yarışlarının İstanbul'da da düzenlenmesi için 300 milyon liralık yatırımla yapılan ve sonradan İTO'nun 2013 yılında kiraya verdiği Kurtköy'deki İstanbul Park'ta kira süresinin 2023 yılında sona ereceğini ifade eden İTO Başkanı Oran, "Ondan sonra değerlendirmelerimizi yaparız. Bir fuar alanı da orada olabilir. Yer fuar alanı için yeterli mi bilmiyorum. Yeterli değilse büyütmek gerek. Bir fuar alanı yapılınca 12- 13 yılda kendini amorti ediyor. Anadolu yakasında bir fuar alanı yok. Kira süresi bitmeden ne desek boş. Alan küçük gelirse tekrar kiralanabilir ya da yanındaki arazilerle birleştirilebilir. Anadolu yakasında bir fuar alanı ihtiyacı var" dedi.

BİLGİ MERKEZİNE YABANCI YATIRIMCI DA GELİYOR

Göreve geldikten sonra ilk hayata geçirdikleri projenin "İTO Bilgilendirme Merkezi" olduğunu hatırlatan Oran, "Üyelerimiz bir sorunla geldiği zaman odanın katlarını dolaşmasın, bilgiyi tek elden alsınlar istedik. Bu bilgiler kurum dışı da olabilir. O durumda da kuracağımız yapının köprü vazifesi görmesini istedik. Yabancılar Türkiye'ye gelip şirket kurduğu zaman müşavir, avukat arayışına giriyor. Bu bilgiler için de hizmet vereceğiz. Yeni olmasına rağmen yabancıların masaya müracaatları başladı" diye konuştu. Teknopark projesinin de devam ettiğini belirten Öztürk Oran, şu an 250 dükkan olmasına rağmen burada bin dükkana ulaşacaklarını vurguladı.

MIPIM'DE BU YIL MAKET OLMAYACAK

Dünyanın en önemli gayrimenkul fuarlarından MIPIM'de son 2 yıldır kiralanan çadırda İstanbul'un maketini sergileyen kurum, bu yıl maketin sergilenmesinden vazgeçti. MİPİM'de 685 bin metrekarelik alanları olacağını ifade eden İTO Başkanı Oran, "Bu yıl yeni konsept olacak. Çadırın içinde sektörden ilgili firmalar yer kiralayıp, malını pazarlayacak. Bizim çadır, Paris ve Londra'yı aratmıyor. Biz çerçeveyi çizdik, içerideki firmalar kendi tanıtımlarını yapabilir. Makete artık gerek kalmadı" ifadelerini kullandı.

"BORÇLANMA SINIRI FAİZLERİ DÜŞÜRÜR"

Döviz geliri olmayan firmaların dövizle borçlanması konusunda geçtiğimiz günlerde yapılan düzenlemeyi değerlendiren İTO Başkanı Öztürk Oran, yurtdışından borçlanabilmek için yurtiçindeki bir bankadan teminat mektubu alındığını anlattı. Bunun da bir komisyonu olduğunun ifade eden Oran, "Hiç bir döviz geliri yok ama şans oyunu gibi dövizle borçlanıyorlardı. TL'yi dövize çevirip, o borcu ödüyordu. Kurun ne zaman, nerede duracağını bilmiyorsunuz. Herkes kurları takip ediyordu. Biz enerjimizi bu işlerle harcıyorduk. Aslında geç kalınmış bir uygulama. Büyük firmalar ise hangi para biriminden borçlanacağını çok iyi biliyor. 15 milyon doların üstünde bir sınırlama olmasına gerek yok. Büyük firmalar hadge ediyor, sepet yapıyor" dedi.