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’ın ismi ’da ölümsüzleşti

Aralık ayında vefat eden Başkanı ’ın adı ’un İstanbul’daki hizmet binasında yer alan toplantı salonuna verildi

Giriş Tarihi: 3.2.2018
İbrahim Çağlar’ın ismi TOBB’da ölümsüzleşti
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin () İstanbul'daki hizmet binasında yer alan toplantı salonuna İstanbul Ticaret Odası () Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TOBB Başkan Yardımcılığı görevindeyken Aralık 2017'de vefat eden 'ın ismi verildi. Bu amaçla düzenlenen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, TOBB Başkanı , İTO Başkanı Öztürk Oran, İbrahim Çağlar'ın oğlu Mehmet Çağlar ve kızı Dilanur Bulut'un yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Önemli olan hayırlı bir ömür sürmek, hayırlı işler bırakabilmek. Bunu yapabilirsek ne mutlu bize. İbrahim kardeşim de bu anlamda inşallah kazananlardan oldu. Hayırlı bir ömür sürüp, geride hayırlı işler ve hayırlı evlatlar bıraktı. Hayırla yad edilen bir isim bıraktı" dedi. Hisarcıklıoğlu, Çağlar'la 27 yıllık bir dostluklarının olduğunu, kendisinin saygın, müteşebbis bir ailenin evladı olduğunu aktardı.

MÜTEŞEBBİS RUHA SAHİPTİ
İTO Başkanı Öztürk Oran ise salona ismi verenlere saygılarını sunduğunu belirterek, şunları söyledi: "Biz iyi dostlar bırakınca onlar bizi unutmuyor, hatırla yad ediyor. 1980'den beri tanıştığımız Çağlar'la abi-kardeş gibiydik. Müteşebbis bir ruhu vardı. İş olduğunda bana da fikrimi sorardı. Düşündüğü her şey bu ülke için, ticaret için, ekonomimiz içindi. Her yaptığı işten keyif aldığını anlatıyordu."


Rifat Hisarcıklıoğlu, İbrahim Çağlar'ın adının verildiği salonun açılış kurdelesini Çağlar'ın çocukları ve dostlarıyla birlikte kesti.
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İbrahim Çağlar’ın ismi TOBB’da ölümsüzleşti
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