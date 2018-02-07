Yeni havalimanına güvenlik ordusu

Tüm etapları tamamlandığında 225 bin kişiye doğrudan iş imkanı sağlayacak İstanbul Yeni Havalimanı
'nda (İYH) işe alımlar için düğmeye basıldı. Havalimanında istihdam edilecek yaklaşık 3 bin 500 güvenlik görevlisi için başvurular bu ay itibarıyla başlıyor. Eğitimleri Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde alacak güvenlik personeline ücretsiz lojman ve özel sosyal alan gibi imkânlar da sunulacak. İlk etabı 29 Ekim'de açılması planlanan havalimanında güvenlik görevlisi olabilmek için aranan özelliklerin başında özel güvenlik
kimlik kartına sahip, tercihen 35 yaşından gün almamış ve vardiyalı çalışabilme durumu geliyor. Eğitimi tamamlayan adaylar temmuz itibarıyla işbaşı yapmaya başlayacak. Havalimanının yapımı ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA, özel güvenlik şirketini kendi bünyesinde kurarak sivil havacılık güvenliği konusunda uzman bir personel kitlesi oluşturmayı hedefliyor.