Son Dakika Haberi: Benzinin litresine gece yarısı 16 kuruş indirim geliyor

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 16 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren 16 kuruş indirim yapılmasının beklendiğini duyurdu.

Olası indirimin gerçekleşmesiyle benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 5,81 liradan 5,65 liraya, Ankara'da 5,87 liradan 571 liraya, İzmir'de ise 5,84 liradan 5,68 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.