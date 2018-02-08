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Son Dakika Haberi: in litresine gece yarısı 16 kuruş geliyor

Son dakika haberi... Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece yarısı in litresine 16 kuruş geliyor.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018 09:13 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 09:33
Son Dakika Haberi: Benzinin litresine gece yarısı 16 kuruş indirim geliyor

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde in litre satış fiyatına 16 kuruş yapılması bekleniyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren 16 kuruş indirim yapılmasının beklendiğini duyurdu.

Olası indirimin gerçekleşmesiyle benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 5,81 liradan 5,65 liraya, Ankara'da 5,87 liradan 571 liraya, İzmir'de ise 5,84 liradan 5,68 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

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Son Dakika Haberi: Benzinin litresine gece yarısı 16 kuruş indirim geliyor
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