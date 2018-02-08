Kişisel verilere yönetmelik kalkanı

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik'i değerlendirdi. Yönetmelikle birlikte sigortalıların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 13. maddesi kapsamında veri sorumlusundan işlenme amacı ortadan kalkan verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep edebileceğini aktaran Hancıoğlu, "Bu kapsamda sigortalıların veri güvenliği sağlanmış olacak" diye konuştu. "Günümüzde poliçelere konu olan hizmetlerin sağlanabilmesi için ilgili kişiden birçok farklı veri talep ediliyor. Ancak hizmetin ve hizmetle ilgili saklama süresinin sona ermesinden sonra verinin amacı da sona ermiş oluyor. Verinin amacı sona erdiği takdirde veri sahibinin talebi üzerine silinmesi, yok edilmesi veya resen silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesi gerekiyor. Ayrıca periyodik silme süresinin altı ayı geçmemesi ve silinen ya da yok edilen her türlü veriye dair kayıtların 3 yıldan az olmama kaydı ile saklanması gerekiyor" diyen Hancıoğlu, sigortacılığın yönetmelikten en çok etkilenen sektörlerden olduğunu kaydetti.

'İKİNCİL DÜZENLEMELER BEKLENİYOR'

HDI Sigorta'nın Yönetmelik'e uyum sürecinden de bahseden Hancıoğlu şunları söyledi: "Yürütmekte olduğumuz tüm faaliyetlerimiz detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilerek ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya konuldu ve kişisel veri envanterimiz oluşturuldu. Bunların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini şirket içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Mevcut düzenlemeler teorik açıdan yeterli sayılabilirse de, bu düzenlemelerin doğru uygulanabilmesi için ikincil düzenlemelerle geliştirilmesini bekliyoruz."