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Son dakika: Taşeron kadro başvuru sonuçları açıklanmaya başlandı

lerin kadro başvuruları sona erdi. Bazı kurumlar başvuru sonuçlarını açıklamaya başladı. Taşeron kadro başvuru sonuçlarını gösteren kesin listelerin 24 Şubat – 2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıkmasının ardından 3 Mart – 22 Mart’ta sınav yapılacak.

Giriş Tarihi: 9.2.2018 11:21 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 11:29
Son dakika: Taşeron kadro başvuru sonuçları açıklanmaya başlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile lerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolunu açan düzenlemeyle ilgili özet bilgi notu paylaştı.

Taşeron işçiler, kadrolu pozisyonda çalışabilmek için geçtiğimiz haftalarda başvurularını tamamladı ve yapılacak taşeron sınavı için bekleyişe geçti.

Taşeron kadro başvuru sonuçlarını gösteren kesin listeler 24 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıkacak, ardından sınav yapılacak.

Ancak bazı kurumlar başvuru sonuçlarını açıklamaya başladı.

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Son dakika: Taşeron kadro başvuru sonuçları açıklanmaya başlandı
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