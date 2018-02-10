Açık artırmaya çıkarıp hayalleri gerçekleştiriyor

1 ay
önce hayata geçirilen web sitesi SensinO ünlülerle tasarladığı etkinliklerle kullanıcıların hayallerini gerçekleştiriyor. Etkinliklerde yer almayı kabul eden ünlüler, iş insanları ve sporcular etkinliklerden elde edilen gelirleri bir sivil toplum
kuruluşuna bağışlıyor. Açık
artırma sistemi ile gerçekleştirilen etkinliklerden 100 bin TL gelir elde edilirken bu gelirin yüzde 80'i sivil toplum kuruluşlarına bağışlandı. Etkinlikler arasında hayalindeki aktörle tanışmak, kırmızı halıda yürümek, tuttuğun takımla aynı uçakta deplasman maçına gitmek yer alıyor. YEŞİM OKSAY