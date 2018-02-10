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Yatırım ortamının iyileştirilmesi için 100 maddelik plan hazırlandı

Giriş Tarihi: 10.2.2018
Yatırım ortamının iyileştirilmesi için 100 maddelik plan hazırlandı
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında toplandı. Akdağ, 2017-2018 için 100'ün üzerine kalem ihtiva eden bir eylem planı hazırladıklarını belirterek, "Hedefimiz, bu sene bu eylemlerin bütününü hayata geçirmektir" dedi. Eylem planı, "Zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız" hadisine işaret edilerek "Kolaylaştırdık" başlığıyla tanıtıldı. 'un şemsiyesi altında, , TÜSİAD, YASED ve 'ın bir araya gelerek bir sipariş listesi oluşturduğunu kaydeden Akdağ, bu sipariş listesinin önce teknisyenlerle beraber müsteşarlar tarafından, daha sonra bakanlar seviyesinde değerlendirildiğini aktardı. Akdağ, "İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde iki yıl içerisinde 'yi ilk 20'ye sokmayı hedef aldık. Türkiye'nin bunu hak ettiğine inanıyoruz" vurgusunu yaptı. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise küresel sermayeli şirket sayısının 100 binlerin üzerine taşınma potansiyeli olduğunu bildirdi.
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Yatırım ortamının iyileştirilmesi için 100 maddelik plan hazırlandı
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