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üzerinden kamuya 19 bin işçi

Taşeronun yerine getirilen ‘kamu işçisi’ statüsündeki personel alımları üzerinden yapılacak. Bu kapsamda ’na 19 bin işçi alınacak

SAFURE CANTÜRK
SAFURE CANTÜRK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018
İŞKUR üzerinden kamuya 19 bin işçi

Kamuda çalışmak isteyen yüzbinlerce kişinin merakla beklediği işçi alımları, artık üzerinden yapılacak. Taşeron yerine 'kamu işçisi' statüsündeki personel alımları ve sözlü sınavla gerçekleşecek. Taşeron uygulamasının kalkması, kamuda işçi olarak çalışmak isteyen yüz binlerce vatandaşı sevindirmişti. Hükümetin taşerona kadro vermesi, kamuya personel alımında da değişiklik getirdi. Yeni sistemle birlikte daha önce taşeron firmalar üzerinden yapılan işçi alımlarında, artık başta bakanlıklar olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, yeni adıyla 'kamu işçisi' statüsündeki alımları İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek. İlk alımı ise yapacak. İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlara yapılacak işçi alımlarına yoğun başvuru olması bekleniyor. Alımların KPSS puanı ile yapılması beklenirken, her bir pozisyon içinde de ayrı başvuru şartı aranacak. Buna göre ilk aşamada alım yapılacak ilgili pozisyonun 3 katı kadar aday, KPSS puan sırasına göre seçilecek. İkinci aşamada ise bu adaylar arasında sözlü sınavla söz konusu pozisyondaki işe en liyakatli adayların seçilmesi sağlanacak.

10 BİN DE DOKTOR
Sağlık Bakanlığı bu yıl 19 bini kamu işçisi statüsünde olmak üzere toplam 56 bin personel alacak. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Şu anda bizim döneme ait kuralarımızın sonucu, yani Devlet Hizmet Yükümlülüğüyle ilgili bekleyen sayımız çok az. Onlar da güvenlik soruşturmaları bittiğinde atanıyor. 2018'de 27 bin ebe, hemşire ve sağlık personeli ile 19 bin işçi alınacak. Doktorlar mecburi hizmet olduğu için, hemen kadroya alınıyor. Yaklaşık 10 bin civarında doktor alınacak" diye konuştu.

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İŞKUR üzerinden kamuya 19 bin işçi
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