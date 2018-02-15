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’den gözaltında

Giriş Tarihi: 15.2.2018
Zekeriya Mete FETÖ’den gözaltında

/ elebaşı 'in talimatıyla Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin TL yatırdıkları iddia edilen İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği'nin üst düzey 7 yöneticisi İstanbul'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında de bulunuyor. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada, birliğin Bank Asya'ya para yatırılması talimatının ardından 27 Ocak 2014'te 3 milyon 600 bin TL, 17 Haziran 2014'te ise 3 milyon 800 bin TL'yi bankaya yatırdığını tespit etti. Başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla birliğin üst düzey 7 yöneticisi İstanbul'da gözaltına alındı.

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Zekeriya Mete FETÖ’den gözaltında
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