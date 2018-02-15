Zekeriya Mete FETÖ’den gözaltında

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin TL yatırdıkları iddia edilen İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği'nin üst düzey 7 yöneticisi İstanbul'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Zekeriya Mete de bulunuyor. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada, birliğin Bank Asya'ya para yatırılması talimatının ardından 27 Ocak 2014'te 3 milyon 600 bin TL, 17 Haziran 2014'te ise 3 milyon 800 bin TL'yi bankaya yatırdığını tespit etti. Başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla birliğin üst düzey 7 yöneticisi İstanbul'da gözaltına alındı.

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