Boydaklara Bank Asya operasyonu: 5 gözaltı var

Kayseri
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17/25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya
'ya mali destek verdikleri iddiasıyla Boydak ailesine mensup 5 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında Boydak Holding
'in eski CEO'su Memduh Boydak
'ın avukat kızının da bulunduğu öğrenildi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) görevlilerinin bankadaki incelemeleri sonucu hesap akışları tespit edilen Yusuf, Mehmet Emin, Ayşe, Sema, İbrahim, Merve, Burak, Can Furkan Boydak ile Şükran Bozdağ hakkında yakalama kararı çıkarıldı.