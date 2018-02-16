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Boydaklara operasyonu: 5 gözaltı var

ALİ ALTUNDAŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018
Boydaklara Bank Asya operasyonu: 5 gözaltı var
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17/25 Aralık sürecinden sonra 'ya mali destek verdikleri iddiasıyla Boydak ailesine mensup 5 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında 'in eski CEO'su 'ın avukat kızının da bulunduğu öğrenildi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) görevlilerinin bankadaki incelemeleri sonucu hesap akışları tespit edilen Yusuf, Mehmet Emin, Ayşe, Sema, İbrahim, Merve, Burak, Can Furkan Boydak ile Şükran Bozdağ hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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Boydaklara Bank Asya operasyonu: 5 gözaltı var
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