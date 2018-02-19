Boydak ailesine yönelik FETÖ operasyonu

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 17/25 Aralık sürecinden sonra örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya mali destek amacıyla hesap açtıkları, mevduatları artırdıkları iddiasıyla Boydak ailesi mensuplarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen S.B, Y.B, İ.B. ve M.E.B. adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kayseri, Ankara ve İstanbul'da 15 Şubat'ta eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Boydak ailesi mensubu 7 kişiden S.B, A.B. ve M.B, dün sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Firari Ş.B, B.B. ve C.F.B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Boydak ailesinden gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi