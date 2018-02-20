Son dakika: Maliye Bakanlığı'ndan ÖTV zammı açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Bugün Hürriyet Gazetesi'nde Emre Özpeynirci imzası ile "MTV'nin dışında 'Torba'dan 10 katın üzerinde ÖTV artışı çıktı", "Elektrikli otoya süper ÖTV zammı" başlıklarıyla bir haber yayınlanmıştır.

Söz konusu haberin kamuoyunda yanlış anlaşılmaya sebep olmaması için Bakanlığımız tarafından aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması zaruri görülmüştür.

Öncelikle, bu yanlış haber eğer yaptığımız açıklamaları takip etmemekten kaynaklanmış ise, haber takibi açısından üzücüdür. Eğer açıklamalarımız bilinerek yapılmış ise maksatlı olduğunu düşünüyoruz.

Daha önce de yaptığı birçok haber ve yorumda araçların vergilendirilmesine ilişkin yanlışlıklarına şahit olduğumuz bu tür bir gazeteciliği üzülerek izlediğimizi de belirtmek isteriz.

Elektrikli otomobillerde bugün itibariyle elektrik motor gücüne göre yüzde 3 ila yüzde 15 arasında Özel Tüketim Vergisi alınmaktadır. Bu oranlar yakıt motorlu araçların oldukça altındadır. Elektrik motorlu otomobillerde ÖTV, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6111 sayılı Kanunla ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yapılan farklılaştırmaya istinaden, yine aynı tarihli Bakanlar Kuruluyla ilk defa indirilmiştir ve 7 yıldır indirimli olarak uygulanmaktadır.

6111 sayılı Kanunla değiştirilen ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin yetki kullanılmadan önceki orijinal haline bakılırsa görülecektir ki; elektrikli otomobiller için bu Kanundaki vergi oranları da yüzde 37 ila yüzde 84 arasında değişmektedir. Vergi tekniği gereği önce bu oranlar Kanunla belirlenmekte, daha sonra Bakanlar Kurulu'nun yüzde sıfıra kadar düşürme yetkisi dahilinde alınan Kararla indirilmektedir.

Görüşülmekte olan Torba Kanun Tasarısında da 6111 sayılı Kanundaki oranlar, bu teknikle aynen korunmuştur.

1 KURUŞ DAHİ ZAM YAPILMAYACAKTIR

Konuya ilişkin gerek Bakanlığımız tarafından 2 Şubat 2018 tarihinde yapılan basın açıklamasında, gerekse de Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal tarafından, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki yasa görüşmeleri sırasında, önerilen düzenleme ile kesinlikle bir vergi artışı yapılmadığı, düzenlemenin ÖTV Kanununa ekli listelerde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Numaraları ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinde belirlenen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Numaralarının uyumlaştırılmasından ibaret olduğu belirtilmiştir. Söz konusu açıklamalarda ayrıca, halihazırda uygulanmakta olan oranların aynen korunmasını teminen bu Kanun tasarısının yasalaşıp yayımlandığı gün Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılacağı ve ÖTV'ye tabi söz konusu mallarda herhangi bir vergi artışı olmayacağı vurgulanmıştır.

Netice olarak, elektrik motorlu otomobillerin ÖTV'sinde 1 kuruş dahi zam yapılmayacaktır" denildi

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