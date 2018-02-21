Son dakika: Çiftlik Bank soruşturması bitti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, katıldığı Türkiye Perakende Zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tüfenkci, Çiftlik Bank soruşturmasıyla ilgili bir soruya "Çiftlik Bank ile ilgili daha önce yaptığımız açıklamalarda ifade ettiğimiz gibi müfettiş soruşturmaları bitti. Şimdi onu değerlendiriyorlar. Soruşturmalardan ortaya çıkan, bu tür oluşumlara özellikle sanal alemde insanları dolandırmaya yönelik gerçek mal ve hizmet ticaretinin dışında ticarette bir takım mevzuatsal anlamda koşullar ve sıkıntılar olduğunu gördük. Şimdi onunla ilgili düzenlemeyi de hazırlıyoruz. Sadece bu konu değil, din istismarlarından tutun insanlarımızı ve tüketicilerimizi yanıltmaya yönelik bir çok sıkıntılı ticaret var. Adına ticarette denmez, aldatmaya yönelik hem reklamlar var hem de bununla menfaat sağlamaya çalışan bir kesim var. Bunları da içine alacak kapsamlı bir düzenlemeyi de hazırlıyoruz. Bitince sizlerle de paylaşacağız" yanıtını verdi.

'CEZAİ YAPTIRIMLAR OLACAK'

Tüfenkci, "Bu anlamda sadece Çiftlik Bank değil 11 tane daha birbirine benzer, adeta bir saadet zinciri kuran ve temel mantığı da bir müşterinin bir başka müşteriyi getirerek birbirini finanse ettiği bir sistem oluşturuyorlar. Bu sistemin yanlışlarını, tüketiciyi mağdur eden yönünü ve cezai yönünü de düzenlemek lazım" dedi. Bakan Tüfenkci, düzenlemenin detaylarını tamamlandığı zaman açıklayacaklarını belirterek, "Orada bir takım cezai yaptırımlar da gelecek" şeklinde konuştu.