Bakan Albayrak: Dünyanın en büyük off-shore (deniz) projesini hazırlıyoruz

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

Gün boyunca enerjinin farklı alanları ile olacak tüm toplantıların Enerji sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum

O SİYASETÇİLER TÜRKİYE'DE BARINAMAYACAK

Türkiye'yi eski yönetim şekillerine geri döndürecek hiçbir siyasetçi artık ülkede barınamayacak

Açıkçası ben Ortadoğu üzerinde çok ciddi kırılmaların olacağı bir döneme şahitlik ediyoruz, bu anlamda aslında bir fırsatlar zamanı olarak değerlendirebiliriz.

Sadece Afrin operasyonunu özelinde terör örgütlerinin silahlandırması konusunda tehdit unsuru olacak tüm gelişmeleri izleyeceksiniz

ABD'LİLERE EMPATİ YAPMALARINI SÖYLEDİM

Ben ABD'li dostlarıma da ilettim, dedim ki şu empatiyi yapalım. Teksas'ın hemen sınır bölgesi Meksika tarafında, kilisede pazar günü ibadet halinde olan Hristiyan vatandaşlara füze gelse, bu masum insanların başına yıkılsa siz ABD olarak ne hissederdiniz? Daha da ötesi bu saldırıyı gerçekleştiren terör grubuna bu füzeleri stratejik müttefik olarak bildiğiniz ülkelerden temin edildiğini duyduğunuzda ne söylerdiniz?

Bakan Albayrak: ABD'lilere empati yapmalarını söyledim

ORTADOĞU'DAKİ YENİ SÜRECİN ENERJİ POLİTİKALARI ÖZELİNDE BENZER YANSIMALARI OLACAK

Türkiye bu süreçte çok önemli gelişmelere gebe olduğu bir süreçte artık bağımsız bir iç ve dış politikayı her geçen gün sahada uyguluyor. Bunun da beraberinde fırsatları doğurduğu gerçeğini kaçınılmaz hale getiriyor. Zahmetsiz rahmet olmuyor, cefa çekmeden netice alamıyorsunuz. Ortadoğu'daki yeni sürecin enerji politikaları özelinde benzer yansımaları olacak

TÜRKİYE'NİN ÖZELLİKLE 15 TEMMUZ'DAN SONRA YAŞADIĞI 'TARİHİ KURTULUŞ SAVAŞI SÜRECİ' DİYORUM

Düne kadar bölge siyasetinde bir senaryo masaya konulur ve bu uygulanırdı. Birilerinin odasında 30 yıl öncesinden astıkları çerçeve içerisindeki bölge haritaları ile ilgili planlar uygulanırdı. Son birkaç yılda Türkiye'nin özellikle 15 Temmuz'dan sonra yaşadığı 'Tarihi Kurtuluş Savaşı Süreci' diyorum, bu süreçten sonra bölgede farklı senaryolar gündemde ve bu çoklu senaryolar için çoklu oyuncuların her birinin müdahil olduğu günlerden geçiyoruz

TÜRKİYE AKILCI SİYASETİYLE İLİŞKİLERİ YÜRÜTÜYOR

Türkiye tüm bölge oyuncuları ile kazan-kazana dayalı bu ilişkileri geliştirmek zorundadır. Irak'la sadece boru hattı özelinde değil farklı alanlarda da işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar devam ediyor, edecek. Irak'ta yaşanan tüm olaylara rağmen Türkiye'nin itidalli ve akılcı siyaseti sayesinde gün be gün akılcı siyasetiyle ilişkileri yürütüyor

CARİ AÇIK ETKİSİ İTİBARIYLA ÇOK HAYATİ BİR ETKİSİ OLAN BAKANLIĞIZ

Enerji Bakanlığı'na geldiğimizde genel kanaat olarak bilinen 'kesilen elektrikleri ve kabloları döşer'den ziyade yılda yaklaşık 55 milyar dolarlık bir ithalat yükü getiren bakanlık. Cari açık etkisi itibarıyla çok hayati bir etkisi olan bakanlığız. Bu bakanlık çoklu bir enerji diplomasisi ve içeride kaynak çeşitliliğine dayalı çok önemli bir altyapı düzenlemesini iyi bir strateji ile düzeltmemiz lazım. Bunun ekonomi ve siyasete etkisi, en önemlisi dış politikaya etkisini de bu noktada büyük ve güçlü Türkiye'yi oluşturma konusunda iddiamızı ortaya koymamız gerektiğini söyledik.

BOR MADENİNDE ÇOK ÖNEMLİ HAMLELER YAPACAĞIZ

Bor madeninde 2017'yi ihracat ve üretim rekoru ile tamamladık. Bor madeninde çok önemli hamleler yapacağız. Borda, dünyada yetkin kurumlarda çalışan uzmanlarla bir ekip kurduk, bazı önemli tesisleri açıklayacağız. Borun kilosu 500 dolar, 10 bin dolar, 30 bin dolarlık stratejik ürüne dönüşmesinde değil, bu proje kapsamında da ülkemizin yerli ve milli işbirliği ile bu yıl önemli ve ses getirecek adımlar atacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'dan 'Bor madeni' açıklaması!

SONDAJDA, BR DE BAKMIŞSINIZ Kİ ÇOK ENTERESAN GELİŞMELER OLMUŞ

Sondaj faaliyetleri, Doğu Akdeniz'deki etkin siyaset ve Güneydoğu'daki enerji fırsatlarının terör tehditinden temizlenmesi bağlamında önemli adımlar atıldı. Hidrokarbon rezervlerinin 3'te 2'sinin bulunduğu bir coğrafyadayız. Son dönem ve sınır hatlarında mayınların temizlenmesiyle de sondajda, br de bakmışsınız ki çok enteresan gelişmeler olmuş.

DOĞU AKDENİZ'DE TEK TARAFLI SONDAJ YAPILIRSA TÜRKİYE OLARAK BUNA İZİN VERMEYİZ

Doğu Akdeniz çok önemli, Türkiye'nin son 15 yıldır yaptığı Kuzey Kıbrıs özelinde, yapıcı bir siyasetle Güney Kıbrıs'ın ABD'ye alınması süreci ile oldu bittiye dayalı. Tek taraflı siyaset ile sadece adayı değil kara sularında da aldı başını gitti. Türkiye, daha etkili bir ülke. Geçtiğimiz hafta yaşananlarda bir süreç, Türkiye tavrını masaya koymuştur. Akıllıca bir çözüm üretilmediği sürece etkili olmak zorundayız. Tek taraflı sondaj yapılırsa Türkiye olarak buna izin vermeyiz.

TANAP'TA YILIN İKİNCİ YARISINDA GAZ DAĞITIMI BAŞLAYACAK

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) resmi açılışının haziran-temmuz aylarında gerçekleşecek. Ocak ayı itibariyle TANAP borularından gaz geçişlerinin testi başladı, açılışın ardından yılın ikinci yarısında TANAP üzerinden gaz dağıtımına geçilecek.Türkiye güzergah çeşitliliği ile rakipsiz bir pazar. TANAP, Türkiye'nin liderdiğinde takdir edilen önemli bir proje.

YERLİ VE MİLLİ İŞBİRLİĞİ İLE İLGİLİ SES GETİRECEK ADIMLAR ATACAĞIZ

2017 yılı itibarıyla da çok yoğun bir mesai ortaya koyarak 2.2 milyon tonla rekortmen bir firmamız oldu. Bu yıl çok önemli hamleler yapacağız. Bu konuda dünyada yetkin en önemli konumlarda çalışmış çok güzel bir ekip kurduk. Bu ekiple bu yıl çok stratejik bir şekilde, önemli bir iki tesisle ilgili temel atma sürecini geliştireceğiz. Borun kilosu 500 dolar, 10 bin dolar, 30 bin dolarlık stratejik ürüne dönüşmesinde değil, bu proje kapsamında da ülkemizin yerli ve milli işbirliği ile bu yıl önemli ve ses getirecek adımlar atacağız.

ÖYLE BİR ÇITA KOYDUK Kİ O DÖNEME HAZIR OLMAMIZ LAZIM

Ortaya koyduğumuz işlerin yüzde 5'ini görüyor halkımız. Öyle bir çıta koyduk ki o döneme hazır olmamız lazım. Ekosistem değişiyor, 500 yıllık ekonomik dünyadaki denge değişiyor. Deniz yoluna dayalı bir ekonomik çevre, hızlı demiryoluna dayalı. Karayolları, demiyolları daha da gelişecek, havayolları bitiyor. Deniz yolları ortada. Enerji kısmı ile ilgili çıtayı yukarı koyduk

DÜNYANIN EN BÜYÜK OFF-SHORE PROJESİNİ HAZIRLIYORUZ

Rüzgarda dünyanın en büyük off-shore (deniz) projesini hazırlıyoruz. İhalesini bu yıl düşünüyoruz. Güneş ve rüzgarda 1000'er megavatlık yeni ihaleler için çalışmalara başladık.

Bakan Albayrak: Denizde rüzgar santrali yapılacak

GÜNEŞ VE RÜZGARDA YENİ İHALELER

Güneş ve rüzgarda 1000'er megavatlık yeni ihaleler için çalışmalara başladık. Güneş YEKA'sına pil depolama düzenlemesini ekleyerek, bu yaz bitmeden iki ihaleyi de planlıyoruz

GÜNEŞ YEKA'SINA PİL DEPOLAMASIYLA İLGİLİ DÜZENLEMEYİ DE EKLEMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ

Bu yılki YEKA'ları da öyle bir şekilde yapalım ki dünyada başka bir alanda da ses getirsin diye düşünüyoruz. Güneş YEKA'sına pil depolamasıyla ilgili düzenlemeyi de eklemeyi düşünüyoruz. Yine sıcak bir yaz olacak, bu yaz bitmeden iki ihaleyi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz

DEVREYE ALDIĞIMIZ ORUÇ REİS GEMİMİZ, ÜST DÜZEYDE BİR GEMİ

Devreye aldığımız Oruç Reis Gemimiz, sadece sismik noktasında Barbaros Hayrettin Paşa gibi bir faaliyeti yok, madencilik alanında da araştırma yapma özelliği var. Üst düzeyde bir gemi.

ÇOK DAHA FAZLA VE ÇEŞİT MADENİ PİYASAYA ÇIKARACAĞIZ

Türkiye'nin jeokimya haritasının tamamı bitiyor. Jeofizik de tamamlanmak üzere. Bunlardan sonra işte, firmalarımız başvurup izni alıyor, kazmayı kazıyor. Bütün bu çerçevede kurumsal gruplarımızın da bu sektöre girmesi ile önümüzdeki süreç şekil alacak. 1 milyon metre, bu yıl 2 milyon metre, seneye 3 milyon metre ve 5-6 milyon sondaj yapıp, çok daha fazla ve çeşit madeni piyasaya çıkaracağız

Bakan Albayrak 1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu'nda konuştu