Zekeriya Mete tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracatçı Birliği Başkanı Zekeriya Mete
ve Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Arduç
tutuklandı. Birliğin, Ekonomi Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı'nın ayrı ayrı yürüttüğü araştırmalar kapsamında, birliğin, 27 Ocak 2014'te Bank Asya
'da hesap açtırarak 3.6 milyon 214 TL ve 5 Mart 2014'te 3.6 milyon lira daha yatırdığı belirtildi. Savcılığın yazısında, birliğin alt birimi olan Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu'nun da 3.8 milyon lirayı 17 Haziran 2014 tarihinde Bank Asya'ya yatırdığı belirlendi. MUHASEBE ŞEFİ ANLATTI
Paranın yatırıldığı dönemde Muhasebe Şefi olarak görev yapan Mehmet Mehdi Aslan, ifadesinde, Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Arduç'un, elektronik posta ile paranın ivedilikle Bank Asya'ya yatırılmasını talep ettiğini söyledi. Hazırlanan yazıda, Alpaslan Arduç ve Birlik Başkanı Zekeriya Mete'nin imzası olmadan para transferlerinin yapılma imkanının bulunmadığına dikkat çekildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zekeriya Mete, Alpaslan Arduç, İzzet Selçuk Şağban ve Sübet Çiçek'in, kendi iradelerini örgüt talimatının emrine vererek, birliğin paralarını Bank Asya'ya yatırdıkları, yaptıkları bu eylemlerinin ise silahlı terör örgütü üyeliği bakımından yeterli delil oluştuğu gerekçesiyle tutuklanması talep edildi. KADİROĞLU ARANIYOR
Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan Zekeriya Mete ve Alpaslan Arduç tutuklandı. Birlik Başkan Yardımcıları Kazım Taycı ile Sübet Çiçek ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan işadamı Hidayet Kadiroğlu'na ise henüz ulaşılamadığı bildirildi.