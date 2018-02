Kanal İstanbul tarihi değiştirebilir

R

Tasarladıkları projelerle dünya çağında birçok ödülün sahibi olan ve Emaar Square, Maslak Eclipse, Tema Park , Vadi İstanbul , Piyalepaşa gibi büyük ölçekli projeleri tasarlayan mimarlık şirketlerinden İki Desing Group'un Kurucu Ortağı Yüksek Mimar Murat Kader, Kanal İstanbul 'un şehrin ve Türkiye'nin tarihini değiştirecek bir fırsat olduğunu söyledi. Kader, "Kanal İstanbul ile şehir merkezinde kaybedilen alanların geri kazanılmasını da sağlayarak projeyi Türkiye'nin sembolü haline getirebiliriz. Eğer bu projenin altyapısı doğru planlanırsa, şehir merkezindeki yoğunluğun transferi Kanal İstanbul bölgesine aktarılabilirse merkezdeki yoğunluk azaltılarak hem sosyal donatı alanlarına gereken yeri veririz" diye konuştu."Şehri ferahlatmak açısından Kanal İstanbul, İstanbul'un kurtuluşu olabilir" sözleriyle Kanal İstanbul'un önemini dile getiren Kader, bu mega projenin tarihe damga vuracak bir proje olacağının altını çizdi. Planlamalar yapılırken doğayı, tarihi, rekreatif alanları, sosyal donatıları, yeşil alanlar gibi kamusal alanları ve diğer tüm gereksinimleri etraflıca ve makro şekilde düşünüp planlamak gerektiğinin önemine dikkat çeken Kader, "İstanbul'un en merkezi bölgelerinde kentsel dönüşüm projeleri uyguluyoruz. Şehrin merkezinde yer alan bu proje alanının bırakın emsalinin artırılmasını, mevcut emsalin bile yüzde 30 altında bir imar hakkının projenin bulunduğu alanda inşa edilmesi planlanıyor. Kalan alan ise Kanal İstanbul projesi gibi şehrin yeni gelişmekte olan planlanmış alanlarına kaydırılması ve orada inşa edilmesine yönelik önerilerimiz görüşülüyor" dedi. Bu sayede şehir merkezlerindeki yoğunluğun kademe kademe azaltılarak şehirdeki diğer sosyal alanlara yer açılacağını belirten Kader, "Yoğunluk artmadan kentsel dönüşümün gerçekleşmesi mümkün olacak" sözleriyle Kanal İstanbul'un kentsel dönüşümdeki önemini dile getirdi.Konut alımında düşük faiz ve devlet desteğini içeren yeni düzenlemenin Torba Kanun 'da yer alması, kısa süre içinde ilan edilmesi planlanıyor. Özellikle düşük ve orta gelir grubunun hedeflendiği ve piyasadan daha düşük faizle konut edindirmeyi amaçlayan sistemde devlet katkısı da olacak. Kentsel dönüşümü, kurtuluş savaşındaki Milli Mücadele'ye benzeten Yüksek Mimar Murat Kader, şu sözleri söyledi: "Devlet bize her türlü imkânı sağladı, gerekli yasa ve düzenlemeleri gerçekleştirdi. Her geçen gün, her olumlu ya da olumsuz gelişmeye karşı hızla reaksiyon gösterip teşvik ve düzenlemeler yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Konut alımında düşük faiz ve devlet desteğini içeren yeni düzenlemenin Torba Kanun'da yer alması, kısa süre içinde ilan edilmesi planlanıyor. Özellikle düşük ve orta gelir grubunun hedeflendiği ve piyasadan daha düşük faizle konut edindirmeyi amaçlayan sistemde devlet katkısı da olacak."Kanal İstanbul ile ilgili ülke bazında düşünülerek makro düşünce sistemiyle kentsel dönüşüme katkısının konuşulması gerektiğini savunan Kader, şöyle konuştu: "Özellikle İstanbul çok güzel bir noktaya gelebilir. Bu sadece İstanbul'un sorunu değil. 1910'da şehir nüfusu toplam nüfusun yüzde 10'ydu. Bugün ise şehir nüfusu yüzde 50'nin çok üzerinde. Cumhuriyet döneminde yaşadığımız hızla büyüme sonrasında şehir merkezlerinde kaybettiğimiz sosyal donatı alanlarını yeniden kazanmalıyız. Kanal İstanbul ile birlikte tarihi değiştirecek bir fırsatımız var. Projeyi tarihi bir fırsat olarak görüyorum."