TAP, AYB'nin finansmanıyla hızlanacak

Güney Gaz Koridoru projesiyle Avrupa doğalgaz piyasasına yeni bir kaynak gireceğini ifade eden D'Eufemia, bu çeşitliliğin de fiyatlarda rekabeti artıracağını kaydetti.

D'Eufemia, özellikle AB'nin doğalgaz ithalatı bağımlılığının giderek arttığı bir dönemde bu projenin gerekliliğine işaret ederek, "Gelecek yıllarda AB'de doğalgaza olan talebin azalacağı öngörülüyor. Ancak AB'nin doğalgaz kaynaklarının da talepteki azalıştan daha hızlı düşeceği hesaplanıyor. Buna uygun olarak, AB de Güney Gaz Koridoru gibi projelerle enerji arz güvenliğini sağlamlaştırmak için çabalıyor. Bu nedenle, 2013'te AB ülkeleri oy birliğiyle Güney Gaz Koridoru projesini ortak menfaat projeleri listesine ekleme kararı aldı." diye konuştu.

"AYB'NİN KARARI BİR DİZİ ŞARTA BAĞLI"

D'Eufemia, Güney Gaz Koridoru'nun parçası olan Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve TAP projelerinin tümünün planlanan takvime göre ilerlediğini, dolayısıyla söz konusu koridorun 2020'de tamamlanmasının beklendiğini aktardı.

TANAP ve TAP projelerinin birbirine bağlanacağını ve TAP projesinin şu anda Avrupa'da inşa edilmekte olan en büyük sermaye yatırımı projesi olduğunun altını çizen D'Eufemia, şöyle devam etti:

"AYB'nin TAP için 1,5 milyar euroluk finansman desteğini bu ay başlarında onaylaması hem projenin inşasına hem de Güney Gaz Koridoru'nun hayata geçirilmesine pozitif katkı sağlayacak ama AYB yönetim kurulunun aldığı bu karar, yoğun şekilde devam eden çevresel ve sosyal etki değerlendirme sürecine, mali saydamlığa, uyumluluk konusu ve AYB'nin daha geniş koşul ve standardlarına dair bir dizi şarta bağlı. AYB'nin finansal desteğine ek olarak, diğer çok yönlü kalkınma bankaları ve kamu kurumlarının da TAP projesine kredi sağlaması bekleniyor. TAP konsorsiyumu kalan finansman desteğini ticari bankaların da katkısıyla sağlamaya çalışacak."

"TAP ROTASI MEVCUT ROTALARDAN KISA"

Brüksel'deki Avrupa Politika Araştırmalar Merkezi'nden Kıdemli Araştırma Görevlisi Christian Egenhofer ise TANAP projesinin TAP ve genel olarak Güney Gaz Koridoru projesi için bir ön koşul olduğuna dikkati çekti.

TAP projesinin Avrupa'ya daha rekabetçi bir fiyatta doğalgaz tedarik edilebileceği görüşüne katıldığını aktaran Egenhofer, "TAP ile Avrupa'nın doğalgaz ağına İtalya üzerinden doğrudan gaz tedarik edilmesi, Avusturya'daki Baumgarten doğalgaz merkezi üzerinden getirilmesinden çok daha ekonomik olacak. Çünkü doğalgaz bazı problemleri olan batı Balkan rotası yerine, uzunluğu daha kısa ve doğrudan olan bir boru hattından gelmiş olacak." ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN DOĞALGAZI TÜRKİYE ÜSTÜNDEN AVRUPA'YA ULAŞACAK

Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak olan Güney Gaz Koridoru projesi Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve TAP projelerinden oluşuyor. İki kıta ve altı ülkeden geçen Güzey Gaz Koridoru ile Azerbaycan'da bulunan Şah Deniz 2 sahasında üretilen doğalgazın TANAP projesiyle Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına ulaştırılması planlanıyor.

Toplam maliyeti 40 milyar doları bulacak projenin yaklaşık bin 850 kilometresini TANAP oluşturuyor. TANAP ile 10 milyar metreküp doğalgazın Avrupa'ya, 6 milyar metreküp doğalgazın ise Türkiye'ye taşınması öngörülüyor. TANAP, Yunanistan sınırında Avrupa ayağı olan TAP projesine bağlanacak.

Bu yıl ortasında tamamlanması planlanan TANAP'ın ardından, TAP'ın da 2020'nin ilk çeyreğinde devreye girecek duruma getirilmesi bekleniyor.