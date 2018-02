Doğalgazın gitmediği yer kalmayacak

BUGÜN NELER OLDU

SABAH Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin moderatörlüğünde " Doğalgaz arz güvenliğinde yeni dönem ve LNG piyasası" konulu panelde son yıllarda Türkiye 'nin nerdeyse tüm ilçelerine doğalgazın gittiği ve 55 milyon kişinin bu hizmetten faydalandığı vurgulandı. Doğalgaz arz güvenliği konusunda herhangi bir sıkıntının gerçekleşmeyeceğini belirten sektör temsilcileri, gelecek yıllarda LNG alanında da gelişmelerin yaşanacağını söyledi. Doğalgaz tedarikinde son dönemde artış gerçekleştiğini belirten Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, "Tedarikteki artış sektör açısından önemli bir gelişme. 2000'li yılların başında 5 ila 6 ilin doğalgazı vardı fakat şuan bütün illerde bulunuyor. Modern bir ülke olmak için bu büyük bir adım. Türkiye'nin bu alanda daha da gelişeceğini düşünüyoruz" diye konuştu. Büyük şirketlerin yatırım kararlarında gazın yüzde 55'lik paya sahip olduğunun altını çizen Erdem, bu payın daha da üst seviyelere çıkacağını söyledi.Türkiye'de arz güvenliği konusunda herhangi bir sıkıntının olmadığını belirten BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, "2003'te sadece 5 tane şehrimizde doğalgaz bulunuyordu. Şu anda ise nerdeyse Türkiye'nin tamamına doğalgaz ulaşmış durumda. Türkiye doğalgazda 30 sene içerisinde 280 ilçeye ulaşmışken, son bir yılda 101 ilçeye gaz götürerek bu alanda rekor kırdık. Kısmetse 2019'da 223 ilçemize doğalgaz götüreceğiz" ifadelerini kullandı. Toplamda 139 OSB'de doğalgazla buluşturduklarının da altını çizen Özcan, bu seneki hedefin ilave 12 OSB'ye de doğalgazı götürmek olduğunu söyledi. Arz güvenliğinin verimli yönetilmesi gerektiğinin altını çizen EGEGAZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar Çolakoğlu, "Arz güvenliğini daha da artırmalıyız. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Eskiden oluşan kesintiler ve kaosun tekrarlanmaması için herkesin üzerine düşen görevi yapmalı" dedi.Doğalgazda eskiye oranla günlük kapasitenin arttığını ifade eden GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, "Eskiden 190 milyon metreküp günlük kapasitemiz vardı. Bunu son 3 yıl içerisinde yapılan hamlelerle 300 milyonlara çıkardık. Bunu önümüzdeki yıllarda 500 milyonlara çıkaracağız. 300 milyonlara gelen kapasitemiz sayesinde tüketicilere gazı çok rahat ulaştırabiliyoruz" diye konuştu. LNG tüketim payının her geçen yıl arttığının altını çizen Arslan, "Dünyada 1 trilyon metreküplük doğalgaz tüketimi var. Bunun yüzde 30'unu LNG oluşturuyor. Doğalgaz tüketimi her geçen gün artıyor ve LNG'nin payı yüzde 40'lara ulaşacak. Bu bir rekabet şansı oluşturacak" diye konuştu.Doğalgaz sektöründe temelde çevresel faktörleri göz önüne alarak büyüme gerçekleştirdiklerini belirten Arslan, şöyle konuştu: "Kentleşen yerlerimizi daha temiz yakıtla daha hızlı nasıl kavuşturabiliriz diye piyasaları oluşturmaya çalışıyoruz. Enerjideki rekabetin diğer kentlere gitmesiyle endüstrideki ve sanayideki gelişim artmaya başladı. Fakat tüketimlere yansıyan kısmı konut sektöründeki artışla her yıl 1 milyon abonenin sisteme girmesi, tüketimin artışı anlamına giriyor. İklim değişikliğinin de bu artışa katkısı oldu. 1 milyon kullanıcı katılması ve bunu sürdürülebilir şekilde yapabilmek ciddi bir çalışma gerektiriyor."