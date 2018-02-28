28 Şubat'ta Erbakan, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'i hedef aldılar!

Alkin "Darbenin iki önemli hedefi vardı; birincisi Türkiye Ekonomisi'ni istikrarsızlaştırarak,'asimetrik düzen'e bağımlı hale getirmek. İkincisi ise, Türkiye'nin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de hiç bir iddiasının kalmamasını sağlamak. 'Milli İktisat' ve 'Kıbrıs' konularında yüksek hassasiyeti olan Rahmetli Erbakan Hoca doğrudan hedef alındı. Kamu mali disiplini adına, Erbakan Hoca'nın hedeflediği 'denk bütçe' ve 'Kamu Finans Havuz Sistemi' kadük edildi ve Türkiye ağır bir kamu borç ana para ve faiz yükünün altına girdi"

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