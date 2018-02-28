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'ta Erbakan, ve Doğu Akdeniz'i hedef aldılar!

SABAH Ekonomi yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin bugünkü yazısında 'Postmodern' darbenin iki önemli hedefinin, Ekonomisi'ni istikrarsızlaştırarak, 'asimetrik düzen'e bağımlı hale getirmek ve Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz'de hiç bir iddiasının kalmamasını sağlamak olduğunu söyledi

Giriş Tarihi: 28.2.2018 11:36 Güncelleme Tarihi: 28.2.2018 12:39
28 Şubat'ta Erbakan, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'i hedef aldılar!

Alkin "Darbenin iki önemli hedefi vardı; birincisi Ekonomisi'ni istikrarsızlaştırarak,'asimetrik düzen'e bağımlı hale getirmek. İkincisi ise, Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz'de hiç bir iddiasının kalmamasını sağlamak. 'Milli İktisat' ve 'Kıbrıs' konularında yüksek hassasiyeti olan Rahmetli doğrudan hedef alındı. Kamu mali disiplini adına, Erbakan Hoca'nın hedeflediği 'denk bütçe' ve 'Kamu Finans Havuz Sistemi' kadük edildi ve Türkiye ağır bir kamu borç ana para ve faiz yükünün altına girdi"

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28 Şubat'ta Erbakan, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'i hedef aldılar!
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