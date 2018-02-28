"Afrin ve Cerablus yeniden yapılanırken, merkez Gaziantep olacak"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'te yabancı yatırımcıların ilgisini çekecek kentsel dönüşüm projelerini ve bu yıl ilk kez katılacakları uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM'de tanıtacaklarını projeleri İstanbul'da basın mensuplarıyla paylaştı.

Gaziantep'teki yatırım fırsatlarını ilişkin sunum yapan Şahin, dünyadaki değişimin ve gelişimin çok iyi bir şekilde analiz edilmesi gerektiğini vurguladı.

Şahin, dünyanın küreselleşme, sanayileşme ve sürdürülebilir kalkınma kavramlarını konuştuğunu belirterek, sürdürülebilir kalkınmanın tek başına ekonomik kalkınma olmadığını anlattı.

Kalkınmanın yerelde başladığına dikkati çeken Şahin, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için Anadolu'daki bütün kalkınma hamlelerinin her bir noktasının analiz edilerek, güçlü ve zayıf tarafların ortaya konması gerektiğini ifade etti.

ŞAHİN, KONUŞMASINI ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:

"Özellikle yerelleşme, demokratikleşme ve sivilleşme, artık Batı medeniyetinde oturmuş. Bu aşamalar belki yüzyıl önce gerçekleşmiş. Bizler şu anda yerelleşme ve sivilleşme üzerine demokrasimizin çıtasını yükseltmek ve hukuk devleti normlarında istediğimiz noktaya gelmek için çabalarken, yerel yönetim olarak da artık biz yalnızca Türkiye'deki herhangi bir şehirle yarışmıyoruz. Çin'deki bir şehirle yarışıyoruz, Amerika'daki bir şehirle yarışıyoruz, Avrupa'daki bir şehirle yarışıyoruz."

"GAZİANTEP 2 MİLYAR KİŞİYE 5 SAATLİK UÇUŞ MESAFESİNDE"

MIPIM'de olmalarının sebebinin söylem ve eylem birliği oluşturmak olduğunu vurgulayan Şahin, her konuda dünya ile aynı dili konuşamadıkları takdirde rekabeti yönetemeyeceklerini, dolayısıyla hiç bir hedefe ulaşamayacaklarını söyledi.

Şahin, Gaziantep'in 2 milyar kişiye ve dünyanın önemli şehirlerine 5 saatlik uçuş mesafesinde olduğunu belirterek, bunun şehre rekabet gücü ve cazibe getirdiğini aktardı.

Gaziantep'in genç nüfusunun da fırsatları beraberinde getirdiğini dile getiren Şahin, genç beşeri sermayenin kalkınmanın bir parçası olmaması halinde, yüksek teknolojiye geçmenin ve beyaz yakalıları güçlendirmenin mümkün olmayacağını savundu.

DÜNYANIN EN REKABETÇİ 7'NCİ ŞEHRİ GAZİANTEP

Fatma Şahin, Gaziantep'in Dünya Bankası En Rekabetçi Şehirler Bilgi Bankası Projesi'nde dünyadaki en rekabetçi 7'nci şehir seçildiğini bildirerek, şehrin bilimsel ve teknolojik veriler ışığında 'ekonomik gelişme konusunda başarılı ve ilgi çekici' olarak değerlendirildiğinin altını çizdi.

Gaziantep'ten 170'ten fazla ülkeye ihracat yapıldığına dikkati çeken Şahin, şehrin Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 4,5'ini tek başına gerçekleştirdiğini kaydetti.

Şahin, şehri yüksek teknolojiye geçirmek için hangi alanlarda yatırım yapmaları gerektiğine ilişkin araştırmalar yaptıkları belirterek, Türkiye'deki makine halısı üretiminin yüzde 70'inin Gaziantep'te gerçekleştirildiğini, Çin'e makine halısı ihraç ettiklerini aktardı.

Makine ve kimya sanayisinin şehir için stratejik sanayiler olduğunu vurgulayan Şahin, buna yönelik olarak Gaziantep'te polimer ve inovasyon merkezi kurma kararı aldıklarını bildirdi.

Şahin, şehrin kendi ayakkabı markasını üretmek için çalıştıklarını belirterek, sanayicileri markalaşma ve tasarım üzerine teşviklere yönlendirdiklerini söyledi.

"RİSKLER YÖNETİLDİĞİNDE BÜYÜK BİR FIRSATA DÖNÜŞÜYOR"

Orta Doğu'daki savaş durumuna da değinen Şahin, "Bu ilelebet böyle gitmeyecek. Bölgemiz, özellikle Suriye ve Irak meselesi hal yoluna girdiği zaman, bölgenin Orta Doğu'nun fuar merkezi olacağız. Afrin yeniden yapılanırken, merkez Gaziantep olacak, Cerablus yeniden yapılanırken merkez Gaziantep olacak. Üretim merkezi, fuar merkezi ve finans merkezi... Çünkü bu jeostratejik konum ve riskler yönetildiğinde büyük bir fırsata dönüşüyor." diye konuştu.

Şahin, geçen yıl Gaziantep Havalimanı'ndan 3 milyon yolcu taşındığını bildirerek, havalimanının kapasitesini 5 milyon yolcuya çıkartacaklarını söyledi.

Gaziantep'te kentsel dönüşüm projelerine başlayacaklarını bildiren Şahin, ilk olarak İstasyon Projesi'ni hayata geçireceklerini, bu bölgedeki bütün iş yerlerini daha uygun bir yere taşıyacaklarını, bu bölgede hayata geçirecekleri projeyle şehre son derece modern yapılar kazandıracaklarını belirtti.

"MIPIM'DE ŞEHRİMİN CEO'SU OLARAK ŞEHRİMİ PAZARLAYACAĞIM"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Şahin, yabancı yatırımcıyı hangi yatırımlarla çekeceklerine ilişkin soruya, yabancı yatırımcıların Orta Doğu pazarından aldıkları payı arttırmaya çalıştıklarını belirterek, "MIPIM'de hem şehrimin CEO'su olarak şehrimi pazarlayacağım hem de odak nokta kentsel dönüşüm üzerinden bu pazarlamayı yapacağım." yanıtını verdi.

Şahin, İstasyon Projesi'nin toplam yatırım maliyetinin 2 milyar lira olduğunu belirterek, MIPIM'de projenin ayrıntılarını yabancı yatırımcılara anlatacaklarını bildirdi.