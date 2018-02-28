TAV Antalyalı oldu

TAV
Havalimanları, IC İçtaş'ın Antalya
Havalimanı'ndaki hisselerini aldı. 2024 sonuna kadar işletme hakkı bulunan havalimanında yüzde 49 ortak olan TAV, bu hisseler için 360 milyon euro ödedi. Eşit yönetim hakkına sahip olacak şirketin aldığı hisse ile TAV'ın dünyada işlettiği havalimanı sayısını 18'e, yıllık yolcu sayısını yaklaşık 141 milyona çıktı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Rekabet Kurumu'nun onaylarının ardından yürürlüğe girecek anlaşmayla TAV ve Fraport, havalimanını eşit ortak olarak yönetecek ve yüzde 50 temettü hakkına sahip olacak. Dış hat yolcusu bakımından Türkiye'nin ikinci en yoğun havalimanı olan Antalya
, 2017'de 26 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi. 115 MİLYON YOLCU
TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener "Ana üssümüz İstanbul Atatürk Havalimanı'nın kapanmasıyla doğacak boşluğu doldurmak üzere dört yıl önce stratejimizi değiştirmiş, portföyümüze yeni havalimanları eklerken servis şirketlerimizi TAV dışında da büyümek üzere yönlendirmiştik. Bugün ürün ve hizmetlerimiz 19 ülkede 77 havalimanında yer alıyor. 2017 yılında 115 milyon yolcuya hizmet ettik" dedi.