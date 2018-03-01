Perakendeciler dev zirvede buluşuyor

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından Soysal işbirliği ile düzenlenen X. AVM
Yatırımları Konferansı bugün Wyndham Grand İstanbul Levent'te düzenleniyor. Konferansın açılış konuşmasını AYD Yönetim Kurulu
Başkanı Hulusi Belgü
yapacak. Konferansta ekonomiden, iletişime perakende sektörünün ayrılmaz iki parçası alışveriş merkezleri ve perakende markalarına dair her şey masaya yatırılacak. Bu sene 10'uncusu düzenlenen AVM Yatırımları Konferansı'nın bir diğer konuşmacısı KNS Bilişim Teknolojileri Yönetici Ortağı ve Venuex Kurucu Ortağı Kürşad Arman 'İç Mekanların Pusulası' başlığı altında katılımcılara kapalı alanlarda yönlerini kolayca bulmalarını sağlayacak yenilikçi sistemleri Venuex'ü anlatacak. EZBER BOZAN TRENDLER
Konferansın en ilgi çekici konuşmacılarından biri olan Multi Corporation Ceo'su ve Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC) Danışmanlık Kurulu Üyesi Josip Kardun, dünyadan değişik uygulamalarla, alışveriş merkezlerinin dönüşen tüketicinin ihtiyaçlarına nasıl cevap verdiğini anlatacak. Değer katan yenilikçi uygulamalar, dijital ekosistem gibi trendlere değinecek olan Kardun geleceğin alışveriş merkezlerinin yeni deneyim sahnesini nasıl kuracağını anlatacak. Konferansta sektöre yön verecek trendler ile sektörün finansallarını, gelir-gider dengesini, kârlılığını ve verimliliğini yakından ilgilendiren ekonomik veriler ve geleceğe dair ekonomik öngörüler katılımcılarla paylaşılacak. İnteraktif olması planlanan panellerde sektörün önde gelen isimleri kafalarındaki sorulara cevap bulacak. SEKTÖR 2018'E HAZIR MI?
Moderatörlüğünü Zorlu Gayrimenkul Genel Müdürü Didem Aydın'ın yapacağı 'Kırmızı Koltuk Oturumları'nın konukları ise Ay Marka Genel Müdürü Eren Çamurdan ve Mudo Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Taviloğlu olacak. İki isim 'Perakendeciler Yeni Döneme
Nasıl Hazırlanıyor? sorusuna cevap verecek. PERAKENDE SEKTÖRÜNE FARKLI AÇIDAN BAKIŞ
Konferansın öğleden sonraki konuşmacısı ise İletişim Uzmanı Ali Saydam olacak. Ali Saydam 'İlişki İletişimin Düşmanıdır!' başlıklı konuşmasında, kadın-erkek ilişkisinden, müşteri ilişkisine, yönetici-çalışan ilişkisinden hoca-öğrenci, siyasetçi-seçmen ve satıcı-alıcı ilişkilerine kadar hepsi iyi iletişim kurma iddiasıyla başlayan fakat çoğu iletişim özürlü bir ortama sürüklenen durumsallıklara değinecek. Hem ilişki hem de iletişimin mümkün olduğu ideal durumları aktaracak Saydam, ilişki yönetiminde esenliklerin, iletişim yönetiminde de başarıların kapısının nasıl aralanacağını hatırlatacak. EKONOMİDE SICAK GÜNDEM: FIRSATLAR, RİSKLER, ÇÖZÜMLER
Dünyada ki
ekonomik çalkantılar, dövizdeki hareketlilik, kriz beklentileri Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek? Önümüzdeki dönemde karşılaşacağımız riskler ve fırsatlar ne olabilir? Perakende sektörünün de yakından takip ettiği ve özellikle döviz kurlarıyla ilgili önümüzdeki dönemde nasıl bir süreç yaşanacağına Boğaziçi Üniversitesi
Öğretim Üyesi Dr. Murat Üçer cevap verecek. Üçer, ekonomik değerlendirmeleri ile perakendenin patron ve yöneticilerinin gelecek kararlarına ve planlarına ışık tutacak. GAYRİMENKUL ENDÜSTRİSİNİN SOSYOEKONOMİK ETKİSİ
AVM sektörünün günümüzde hem ekonomi hem de topluma önemli ölçüde katkıları var. Perakende gayrimenkul geliştirme ve işletmelerinin doğrudan yatırımları aşan ekonomik etkileri, yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde dolaylı ekonomik faydalar sağlıyor. ICSC Başkan Yardımcısı William Kistler, ICSC'nin son dönemde yaptığı araştırmasından hareketle alışveriş merkezlerinin istihdamdan vergilere, insan kaynağından müşteri profiline kadar sosyoekonomik etkilerini paylaşacak, AVM'lerin uzun vadede yarattığı değerle nasıl ekonomik gelişmenin katalizörü haline geldiğini anlatacak.