Öğretmen kadrosuna başvuru zamanı

Öğretmen başvuruları başladı
. Adaylar; Türkçe,
ilköğretim matematik, fen
bilimleri/fen ve teknoloji,
sosyal bilgiler, Türk dili
ve edebiyatı, tarih,
coğrafya, matematik
(lise), fizik, kimya,
biyoloji, din kültürü ve
ahlak bilgisi, yabancı dil
(İngilizce), rehberlik,
okul öncesi ve sınıf
öğretmenliği alanları
bakımından KPSSP121
puan türünden, Almanca,
Arapça, Çince, Fransızca
ile Rusça alanlarına
KPSSP120 puan türünden, diğer
alanlar bakımından da KPSSP10
puan türünden 50 ve üzerinde
puan almaları kaydıyla müracaatta
bulunabilecek. Adaylar,
elektronik ortamda yaptıkları
başvuruları ve buna ilişkin
elektronik müracaat formunun
çıktısını, şahsen ya da noter
aracılığıyla vekalet verecekleri
kişiler aracılığıyla il veya ilçe
milli eğitim müdürlüklerine
onaylatacak. Sözlü sınav
da 60 ve üzerinde puan
alan adaylar,
en fazla 20 eğitim kurumu
için
elektronik ortamda tercihte
bulunabilecek.