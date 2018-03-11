Moskova Turizm Fuarı'nda en büyük standı Türkiye açacak

Türkiye, bin 254 metrekarelik standı ile Rusya'nın en büyük ve en önemli turizm buluşması Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'nın (MITT) en büyük katılımcısı olacak. Standın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın en büyük ve en önemli turizm buluşması Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı, 13 Mart'ta 25'inci kez kapılarını ziyaretçilerine açacak.

52. ITB Berlin Uluslararası Turizm Borsası'nda etkin bir şekilde tanıtımı yapılan Türkiye, bütün kültürel değerleriyle Moskova'da düzenlenecek bu fuara da katılacak.

EN BÜYÜK STAND TÜRKİYE'NİN

Türkiye, sezona yönelik yeniliklerin ve eğilimlerin belirlendiği, sektör yöneticilerinin fikir alışverişinde bulunduğu, iş bağlantılarının yapıldığı önemli turizm platformlarından biri olan fuarda en büyük tanıtım standına sahip ülke olacak.

İlk kez düzenlendiği yıldan bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında aralıksız temsil edilen Türkiye'nin bin 254 metrekarelik standında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Dev Türkiye standının açılışını, Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş yapacak.

Bakan Kurtulmuş, fuar kapsamında turizm profesyonelleriyle önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

TÜRKİYE STANDI BU YIL DA İDDİALI

Geçen yıl Rusya'da faaliyet gösteren turizm profesyonelleri tarafından yapılan değerlendirmeye göre, kültürel ve enformasyona yönelik etkinlikler, profesyonel çalışma imkanları ve tasarım açısından "En İyi Tanıtım Yapan Destinasyon (ülke)" ödülüne layık görülen Türkiye'nin fuardaki standı bu yıl da iddialı.

Bölge ve destinasyon tanıtımının ön planda tutulduğu Türkiye standı, kuzeyden güneye, doğudan batıya Anadolu'nun zengin kültürel birikiminin yansıtıldığı yedi adadan oluşacak.

Fuarda Türk Hava Yolları ile 29 sektör kuruluşu ve 12 özel işletme de Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında etkinlikler düzenleyecek.