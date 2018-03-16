Pilot girişimciler uçmaya hazır

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin dört bir yanındaki girişimcilerin hayallerine destek olmayı hedefleyen Türk Telekom projelere destek olmak amacıyla başlattığı PİLOT programına başvurular geldi. PİLOT'a başvuran girişimlerin başvuruları, işbirliği potansiyeli, fikrin yenilikçiliği ve uygulanabilirliği, hedeflenen pazarın büyüklüğü ve büyüme potansiyeli, iş modelinin tutarlılığı ve ekibin yetkinliği gibi kriterlere göre değerlendiriliyor. PİLOT'a katılan ekipler, 12 hafta süren girişim hızlandırma programında eğitimlere katılacak, mentor ve müşteri görüşmeleri gerçekleştirerek iş modellerini doğrulamak için çalışacak. Program kapsamında girişimciler, iş modeli geliştirme, büyüme modelleri, dijital pazarlama, satış ve yatırımcı sunumu gibi konularda uzmanlardan eğitim alacaklar. Ekipler program boyunca Türk Telekom yöneticileriyle çalışma imkânı yakalarken, girişimcilik ekosisteminin önde gelen girişimci ve yatırımcılarından oluşan mentor ağına erişebilecekler. Program sonunda ekiplerden doğrulanmış bir iş modelini esas alan "Ana Fonksiyonlara Sahip Ürün" (MVP) ortaya çıkarmaları, geliştirdikleri MVP ve iş modellerini seçkin yatırımcıların katıldığı 'Demo Day' etkinliğinde sunmaları bekleniyor. Türkiye'de özel sektör tarafından hayata geçirilen ilk girişim hızlandırma programı olma özelliği taşıyan PİLOT'un tamamlanan beş dönemi sonunda toplam 45 girişim programdan mezun oldu, bu girişimlere toplamda 2 milyon TL nakit desteği sağlandı.