Bize hasta adam diyenler hasta oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelibolu'da, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'ndeki konuşmasında, şehitlerin gözünün arkada kalmadığını, göreve geldikleri günden bu yana Çanakkale ruhunu miras bırakan kahramanlara vefa borcunu ödemek için çalıştıklarını ifade etti.







Türkiye'nin artık kendi silahını, tankını, topunu, helikopterini, insansız hava araçlarını yapan, üreten ve bunları ihraç eden bir ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Hasta adam deniliyordu. Evet, bize hasta diyenler şimdi hasta oldu. Hamdolsun daha iyi olacak. İşte burada bugün dev bir yatırımın fore kazıklarını çakıyoruz. Dünyada 17'nci, satın alma paritesine göre 13'üncü sırada bir Türkiye var. Bunlarla yetinmiyoruz. 2023, 2053 ve 2071 vizyonumuz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Dedelerimiz bundan 103 sene önce tüm imkânsızlıklara rağmen tarihin akışını değiştiren, büyük bir destan yazmışlardı." Marmaray, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi köprüleri, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projelerle tarihe damgalarını vurduklarını belirten Erdoğan, "Geçen yıl temelini attığımız, bugün de kule keson ilk beton dökümüyle, deniz dibi kazık çakımını yaptığımız 1915 Çanakkale Köprüsü, birçok açıdan rekorların köprüsüdür" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'nca restorasyonu tamamlanan Kilitbahir Kalesi'nin, Türkiye'nin ilk kale müzesi olarak Türk turizmine kazandırıldığını aktardı. Bir diğer önemli eserin 15 bin metrekare üzerine inşa edilen Alçıtepe Camisi olduğunu dile getiren Erdoğan, "Türk Hava Yollarımız ve Opet firmasının desteğiyle, yedi ay gibi kısa sürede bitirilen bu cami hem bölgeyi ziyarete gelen misafirlerin hem de Çanakkaleli kardeşlerimin ibadet ihtiyacını karşılayacaktır" dedi

GENELKURMAY ARŞİVLERİNDEN AZ BİLİNEN ÇANAKKALE FOTOĞRAFLARI!



15 SENEDE 3.5 KAT BÜYÜDÜK

Çanakkale'den aldıkları cesaretle, ilhamla Türkiye'yi hak ettiği seviyelere taşımanın mücadelesini verdiklerini dile getiren Erdoğan, son 15 senede Türkiye'yi 3.5 kat büyüterek, 282 bin yeni derslik yaparak, ülkenin bölünmüş yol uzunluğunu 26 bin 100 kilometreye çıkararak şehitlerin emanetine sahip çıktıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatın 36 milyar dolardan, 160 milyar dolara çıktığını anlatarak, "Milli gelirimizi 3 bin 400 dolardan 11 bin dolara çıkararak Türkiye'yi dünyanın ilk 20 ülkesi arasına taşıdık. Ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, savunma sanayinde bugün 15 yıl öncesiyle mukayese edilemeyecek kadar gelişmiş bir Türkiye var. Dünyada en fazla insani yardım yapan, her yıl dost ülkelerden öğrencilere burs veren bir ülke var" diye konuştu.



