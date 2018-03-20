Erkunt’tan çiftçiye yeni iş makinesi

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Geçtiğimizyıl ürün çeşitliliğinin artacağı sinyalini veren Erkunt Traktör, Sampo Biçerdöveri çiftçilerle buluşturuyor. Amaçlarının katma değerili ürün çeşitliliğini artırmak olduğunu belirten Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, Konya Fuarı'nda birçok yeni ürünü lanse edeceklerini açıkladı. Büyük üretim kapasitesine sahip çiftlik ve tarlalarda, yüksek beygir gücünde traktörlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Armağan, "Türkiye'nin en önemli tarım fuarına sadece biçerdöver sürprizi ile gelmedik. 2 yıldır tasarımının üzerinde çalışılan dar izli traktörlerimiz ve büyük traktörlerimizde yaptığımız yenileme çalışmalarını da bu fuarda çiftçimizin görüşüne sunuyoruz. Yılın ilerleyen dönemlerinde yine önemli projeleri çiftçilerimizin beğenisine sunacağız" dedi.Çiftçilerin güçlü olduğu zaman Türkiye ekonomisine ciddi bir katkı sağlayabileceğini söyleyen Armağan, "Tüm çiftçilerimize traktörün dışında onların işini ve hayatını kolaylaştıracak yeni bir iş makinası sunacağız. Ayrıca üreticinin düşük yakıt tüketimi ve tane kaybı yaşanmaması beklentisini de karşılayacak özelliklere sahip, yakıt tüketimi çok düşük, yüksek hasat kapasitesi, bakım ve tamir kolaylığına sahip olan Erkunt biçerdöverler, kullanıcısına avantajlar sunacak" dedi.Erkunt Traktör, çiftçinin sağlığını koruma amacıyla M (Meyveci) serisi traktörleri için kabin çalışması yapmaya başladı. Konya Fuarı'nda boy gösterecek olan M Serisi traktörler, eklenen yeni dijital kliması ile kullanıcılarının hizmetine sunulacak. Hava yoluyla içeri girebilecek zehirli kimyasalları yüzde 100 bloke eden dijital klima, çiftçiyi dışarıdaki ilaçlı havadan koruyacak.