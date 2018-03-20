Mühendis kardeşlerden Jelatin fabrikası

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Çok değerli bir protein olan jelatin, gıda sektörünün en stratejik hammaddelerinden biri. Ancak ileri düzeyde teknoloji isteyen üretim nedeniyle Türkiye bu alanda dışa bağımlı durumda. Dünyada bir yılda üretilen 500 bin ton gıda jelatinin yüzde 98'i Avrupa Birliği ülkelerinde imal ediliyor. Ancak Türkiye'de bu alana önemli bir proje hayat geçti. 2015'te Gebze OSB Teknopark'ta kurulan BB Tarım, sığır derisinden yerli jelatin üretmeye başladı. Kimya Mühendisi Servet Başyiğit ve Deri Mühendisi Serhat Uğur Başyiğit'in ortak girişimi ile kurulan firma, başta kollajen ve jelatin olmak üzere proteinin çeşitli kullanım alanlarında söz sahibi olan bir enstitü olmayı hedefliyor.BB Tarım, kuruluşundan bu yana 7 patent ve 5 endüstriyel tasarım başvurusunu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na iletmiş durumda. Bunlar arasında, Türkiye'de kollajen peptid üretim proseslerinin geliştirilmesi, kollajen peptid esaslı bitki besleme ürünlerinin ve balık atıklarından katma değerli ürün proseslerinin imal edilmesi yer alıyor. Çok değerli bir protein olan jelatin, gıda sektöründe yaygın olarak şekerleme, tatlı, süt ürünleri, soslar ve içeceklerde kullanılıyor.Jelatin, derinin bir alt ürünü olan etek ve boyun kısmından elde edilebiliyor. Ayrıca memeli hayvanların dokularında ve diğer organları bağlayan kısımlarında bulunan kollagenlerden de üretilebiliyor. Ürün, kemik ve bağ dokularının uzun üretim süreçlerinden geçirilmesi ile üretiliyor.