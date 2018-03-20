THY Semerkant’ı direkt seferlerle dünyaya bağladı

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Dünyanınen fazla ülkesine uçan Türk Hava Yolları (THY) uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. THY'nin 121'inci ülkedeki 302. noktası UNESCO tarafından "Dünya Kültür Mirası" listesine eklenerek koruma altına alınan Semerkant oldu. İpek Yolu üzerinde kurulan Semerkant THY'nin Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten sonra bu ülkede sefer yaptığı ikinci şehir oldu. Semerkant Havalimanı'nda düzenlenen karşılama töreninde konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi başlatılan direkt seferlerle Semerkant'ı, 121 ülkeden gelecek misafirlere açtıklarını belirterek "Medreseleri, müzeleri, camileri, türbeleri ve rasathanesi ile mimaride şaheserleri barındıran bu inci şehrin, kısa sürede turizmde büyük mesafe alacağına inanıyorum. Bu kente hizmet etmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.