Yerli traktörden ihracat rekoru

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17 farklı traktör tasarımı bulunan Hattat Traktör, yeni modellerini Konya Tarım Fuarı'nda çiftçilerle buluşturacak. Tekirdağ-Çerkezköy yerleşkesinde traktör üretimi yapan firma, ürünlerindeki yerlilik oranını yüzde 90'lara kadar çıkardı. Hattat Traktör Genel Müdürü Duyşen Erdoğan, "Yaklaşık 30 markayla girdiğimiz bu yarışta üç buçuk yıl gibi kısa bir sürede ilk 3 marka arasına Hattat Traktör'ü çıkarmayı başardık" dedi.Yurtiçinde 84 traktör bayisi, 100'ün üzerinde satış noktası, 320 mekanik ve elektrik servisi, 25 yedek parça bayisi bulunan firma, yurtdışında ise Avrupa'dan Latin Amerika'ya, 5 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Traktör sektöründe birçok yeniliğe imza attıklarını ifade eden Erdoğan, "İhraç ettiğimiz ülkelere Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Japonya gibi teknoloji üretenlerin de dahil olması mühendislik ve kalite anlamında nerelere geldiğimizi gösteriyor. Hedefimiz bu yıl sadece traktör satışlarımızla 500 milyon TL cironun üzerine çıkmak" diye konuştu.