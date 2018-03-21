Elektrikli araçlarda Kayseri’de üretilen bakır teller var

Milli teknolojinin öncülerinden olan ve Kayseri'deki son teknolojiyle donatılmış fabrikasında gerçekleştirdiği yüksek teknolojili üretimle, bakır tel alanında dünyanın lider şirketleri arasında yer alan Mega Metal hedef büyüttü… Şirketin gelecek planlarıyla ilgili bilgileri paylaşan Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, en büyük ihracat pazarları konumundaki Avrupa'da önemli bir satın almaya hazırlandıklarını açıkladı.

İTALYA'YA AVRUPA LOJİSTİK MERKEZİ

Biri İtalya diğeri ise Fransa'da olmak üzere, iki farklı şirketle görüşme halinde olduklarını belirten Cüneyt Ali Turgut, "Özellikle İtalya'daki şirketle ilgili artık sona geldik diyebiliriz. Burası sadece üretim kapasitesiyle değil, aynı zamanda coğrafi konumu ve bizim stratejik pazarlarımıza olan yakınlığıyla da küresel büyüme vizyonumuza büyük katkı sağlayacak. Bu tesis bizim Avrupa'daki lojistik merkezimiz de olacak. Avrupa'nın ardından gözümüz ABD'de. Yakın gelecekte orada da bir üretim tesisini satın alma planımız var" dedi.

AVRUPA'DA İKİNCİ BİR ŞİRKET YOK

"Bizim dışımızda, bu kadar yüksek teknolojiyle üretim yapabilen Avrupa'da ikinci bir şirket yok. Bu nedenle diğer şirketlerle farkımızı hızla açıyoruz" diyen Cüneyt Ali Turgut, şöyle sürdürdü: "Saç telinin standart çapı 0.10 mm. Biz 0.05 mm saç teli üretiyoruz. Bu alanda Avrupa ve Türkiye'deki bütün üreticilerin toplam kapasitesi, tek başına bizim kapasitemize ulaşamıyor. Dünyada, bakır tel sektöründe faaliyet gösteren en büyük üç firmadan biri olmak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

FABRİKA 1 SAAT BİLE DURMADI

Teknolojinin yaygınlaşmasıyla, dünyada bakır tel ihtiyacının da arttığını ifade eden Turgut şu ifadeleri kullandı: "Yoğun talebe yetişebilmek için fabrikamız yüzde 100 kapasiteyle çalışıyor. 3 vardiya, 24 saat, 365 gün üretim devam ediyor. Örneğin son 13 yıldır fabrikamız bir saat bile durmadı. Bunun yanında fabrikamızı 20 milyon euroluk yatırımla büyütüyoruz. Bu yatırımın haziran ayında bitmesini planlıyoruz. Yılın ikinci yarısında da 5 milyon euroluk yeni bir yatırımla, ısıya dayanıklı, nikel kaplı bakır üretimi gerçekleştireceğiz. Tüm bu yatırımlar, bir yandan şirketimizi büyütürken diğer yandan da Türkiye'nin istihdam seferberliğine katkı sağlamaya devam ediyoruz."

İHRACAT HEDEFİMİZ YÜZDE 60

Yüksek teknolojili üretim ve ihracat odaklı büyüme anlayışıyla 2012 yılında yaklaşık 200 milyon TL olan cironun 2017 sonu itibarıyla 755 milyon TL olarak gerçekleştiğini vurgulayan Turgut, bu cironun yüzde 55'inin ihracat kaynaklı olduğunu belirtti.

Bu yıl sonunda 1 milyar TL ciro barajını aşacaklarını da sözlerine ekleyen Cüneyt Ali Turgut, "İhracatın cirodaki oranını da bu yıl sonu itibarıyla yüzde 60 seviyesinin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN TÜM KABLOLARI KAYSERİ'DEN

Kayseri'de ürettikleri yüksek teknolojili bakır tellerin bugün dünyanın en önemli kurumları tarafından kullanıldığının altını çizen Turgut, "En büyük müşterilerimiz otomotiv firmaları… Özellikle elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, bakır tel ihtiyacı da her geçen gün artıyor. Bugün dünyada hemen hemen her elektrikli aracın içinde Kayseri'de ürettiğimiz bakır teller kullanılıyor. Otomotiv firmalarının dışında NASA, Boeing, Johnson&Johnson, Seiko gibi kurumların tedarikçisi konumundayız. Fransa'daki hızlı tren hatlarının topraklamasında yine bizim ürünlerimiz tercih ediliyor ve bu tren hatlarına yaklaşık 10 yıl daha bakır tel vermek için sözleşme imzaladık" ifadelerini kullandı.

HALKA ARZ İÇİN ACELEMİZ YOK

Körfez bölgesindeki 3 farklı fondan ortaklık teklifi aldıklarını sözlerine ekleyen Turgut, "Kendileri finansallardan çok bizim başarı hikayemizle ilgilendiklerini ifade ettiler. Fakat ortaklık konusunda henüz kararımızı vermedik" dedi. Aracı kurumlarla tahvil ihracı ve halka arz görüşmeleri de yaptıklarını ifade eden Turgut, sözlerini şöyle tamamladı: "Her sanayi şirketi gibi bizim için de finansman kritik öneme sahip. Ama şu aşamada bu konuda verdiğimiz net bir karar yok. Açıkçası acele de etmiyoruz. Siparişlere yetişmekten, halka arza henüz sıra gelmedi."