Tabanlıoğlu ABD’deki projelerini tanıttı

Dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarlarından MIPIM'de özellikle Amerika'daki projelerini öne çıkaran Tabanlıoğlu Mimarlık
, Türkiye ile ilgili olasılıklar ve özellikle bu coğrafyada üretilen mimari projelerin niteliğini anlattı. 13-16 Mart tarihleri arasında Fransa'nın Cannes kentinde 29'uncusu düzenlenen MIPIM, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yüze yakın ülkeden katılımcı ve binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Etkinlik, gayrimenkul yatırımcıları, fonların yöneticileriyle proje sahiplerini, mimarları, yerel ve merkezi yönetimleri uluslararası seviyede bir araya getirdi. KENT YAŞAMINA CANLILIK KATACAK
MIPIM'in küresel çapta önemli bir etkinlik olduğunu kaydeden Tabanlıoğlu Mimarlık Ortağı Melkan Gürsel, "Bu yıl bu platformda özellikle New York
ve diğer Amerika projelerimizi öne çıkardık. Kar Properties tarafından hayata geçirilecek Miami Riverfront Park da öne çıkan projelerimiz arasında" dedi. Projenin Miami Nehri üzerinde yer aldığını vurgulayan Gürsel, "Yüksek katlı binada, lüks otel ve rezidanslar yer alacak. Konumu nedeniyle ortak alanlar da öneren bu yapı, cazibe merkezi olarak kent yaşamına canlılık katacak" diye konuştu. MIPIM 2018'DEN ÖDÜL
MIPIM AR Future 2018'de yeni Atatürk Kültür Merkezi
Projesi ve Magnaura Sarayı Yenileme Projesiyle Commended/Başarı Ödülü'nü alan Tabanlıoğlu Mimarlık, New York, Londra, Dubai ve Doha'daki ofislerinde faaliyetler yürütüyor. Tabanlıoğlu Mimarlık Ortağı Murat Tabanlıoğlu, "Son dönemde gerçekleştirdiğimiz sergilerle Avrupa basınında ilgi uyandırdık. Nisanda gerçekleşecek "Milan Design Week 2018: Interni Exhibition" için de bir hazırlık içerisindeyiz" diye konuştu.